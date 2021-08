Alibaba-Aktie: Chinesisches Chaos!

In China scheint sich die Regierung immer mehr in die Geschäfte der großen Tech-Firmen einzumischen. Die Gefahr der Überregulierung steht nun mehr und mehr im Raum. Kein Wunder also, dass sich internationale Anleger fernhalten und die Kurse stark eingebrochen sind. Welche Chancen könnten sich nun aber für Schnäppchenjäger mit langem Atem ergeben? Wir schauen uns da einmal genauer an.