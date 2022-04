Alibaba-Aktie: Chinesische Korruptionsbehörde skeptisch!

Die chinesische Korruptionsaufsichtsbehörde Central Commission for Discipline Inspection gehörte laut einem Bericht von Bloomberg zu den wichtigsten staatlichen Behörden, die an einer kürzlich durchgeführten Untersuchung über die Verbindungen zwischen dem Milliardär Jack Ma’s Ant Group Co. und staatlichen chinesischen Unternehmen beteiligt waren. Was wurde untersucht? In dem Bericht, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, wird hervorgehoben, dass die Behörde versucht,… Hier weiterlesen