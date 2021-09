Alibaba-Aktie: Chaotische Zeiten!

Der Kurs der Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) stieg am Dienstagmorgen trotz der Nachricht, dass China dem E-Commerce-Riesen strengere Vorschriften auferlegen will, um mehr als 3 % an.

Unmittelbar nach der Markteröffnung verkaufte eine Reihe von Optionshändlern Call-Kontrakte , die sie gekauft hatten, als Alibaba am Freitag und Montag niedriger gehandelt wurde, um ihre Gewinne zu sichern.

Um 9:37 Uhr ET begannen Optionshändler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung