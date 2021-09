Alibaba-Aktie: Cathie Wood’s Ark steigt komplett aus!

Das von Cathie Wood geführte Vermögensverwaltungsunternehmen Ark Invest hat am Freitag sein gesamtes Engagement in dem chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) abgestoßen, während es weiterhin Aktien des Rivalen JD.Com Inc (NASDAQ:JD) aufkaufte.

Die Investmentfirma hielt vor dem Handel am Freitag weniger als 100 Aktien des in den USA notierten Unternehmens und setzte den Ark Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) und den Ark



