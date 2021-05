Alibaba Aktie: Cathie Wood lädt weitere Aktien im Wert von 28 Millionen Dollar des Rivalen JD.Com auf!

Das von Cathie Wood geführte Ark Investment Management kaufte am Freitag 366.879 Aktien im Wert von etwa $27,7 Mio. von JD.com Inc (NASDAQ:JD), einem Hauptkonkurrenten von Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) im Bereich E-Commerce in China.

Die Aktien von JD.com schlossen am Freitag 1,15% niedriger bei $75,51

Woods Firma hat sich mit Aktien von Alibaba-Rivalen eingedeckt, von denen einige nun einen größeren Teil ihres



