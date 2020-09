Alibaba Aktie: Die Bullen setzen ein starkes Zeichen!

Die Alibaba-Aktie setzte auch an den ersten beiden Septembertagen ihren am 10. August auf dem Tief von 246,10 US-Dollar gestarteten Anstieg fort. Dabei wurde am 2. September bei 299,00 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausgebildet. Es leitete eine scharfe Korrektur ein. Sie ließ die Aktie am Freitag auf ein Tief bei 267,39 US-Dollar zurückfallen.

