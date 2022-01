Alibaba-Aktie: Der Beginn einer Trendwende?

Die Aktionäre der Alibaba-Aktie sind in guter Stimmung. Im gestrigen Handel sprang die Alibaba-Aktie nach einem zunächst ruhigen Handelstag um fast 6 Prozent nach oben. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie auf 111,50 Euro. Zu Handelsbeginn hatte die Aktie bei 104,10 Euro eröffnet. Der Kurssprung dürfte mit der Nachricht in Verbindung stehen, dass Charlie Munger seine Investition in Alibaba ungefähr verdoppelt hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



