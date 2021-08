Alibaba-Aktie: Auf der Kippe!

Die Aktie von Alibaba ist offenbar zurück: Nachdem sich die Papiere des chinesischen Handelsriesen am Montag bereits von zuvor 134,60 auf 136,70 Euro verbessert hatten, ging es am Dienstag im frühen Handel in Frankfurt um weitere knapp vier Prozent nach oben. 141,40 Euro standen gegen halb zehn auf dem Kurszettel, damit schob sich die Alibaba-Aktie auf Wochensicht ebenfalls wieder ins Plus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



