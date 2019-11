Alibaba Aktie: Auf Erfolgskurs!

Alibaba konnte Anfang November am Singles Day an nur einem Tag mehr Umsatz erzielen als Amazon im ganzen Quartal. Noch dazu steht der Börsengang in Hongkong an, welcher wohl einer der größten des Jahres werden dürfte. Es scheint für den Onlinehändler also mehr als rund zu laufen. Das macht sich auch an der Börse bemerkbar.

Das kann sich sehen lassen!

Allein in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung