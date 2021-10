Alibaba-Aktie: Alles schön und gut, aber…!

Die Alibaba-Aktie ging mit guten Vorzeichen aus dem gestrigen Handel an der New Yorker Wertpapierbörse. Der Anteilsschein sattelte 6,10 Prozent auf und schob sich damit klar über die 50-Tage-Linie (EMA50), die in den Tagen zuvor noch stark umkämpft war und die Aktie an einem weiteren Anstieg gehindert hatte. Nun also der Ausbruch nach oben, was für die weiteren Handelssitzungen positiv zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung