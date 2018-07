Alibaba Aktie: Alibaba macht die Türkei unsicher!

Wie Alibaba und Trendyol kürzlich mitteilten, wird der chinesische Konzern in die türkische e-commerce Plattform investieren. Es soll sich dabei um die größte Transaktion bei Internetunternehmen in der Türkei bisher handeln, genaue Details zu den Finanzen wurden jedoch nicht genannt. Trendyol gilt als die größte Plattform für e-commerce in der Türkei und zählt bereits heute mehr als 16 Millionen Kunden. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.