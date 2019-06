Alibaba-Aktie: Aktuelle charttechnische Analyse!

Die Alibaba-Aktie stand in den vergangenen Wochen wie so viele andere Aktien unter starkem Abgabedruck. Die zunehmenden Spannungen im chinesisch-amerikanischen Verhältnis haben den Kurs im Mai um mehr als 20 Prozent auf 130,93 Euro zurückkommen lassen. Das Tief wurde am 3. Juni markiert.

Seitdem orientiert sich die Aktie wieder nach oben. Am Dienstag stieg der Kurs im Tagesverlauf bis auf 146,39 Euro, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung