Alibaba-Aktie: Aktien auf Talfahrt!

Sorgen über COVID-19-Fälle in China und die Schwäche des US-Marktes haben die chinesischen Aktien unter Druck gesetzt Die COVID-19-Sperre in Shanghai und anderen Teilen Chinas hat die chinesische Wirtschaft und die chinesischen Aktien in den letzten Monaten belastet. Der IWF stufte im April die Wachstumsprognose für China von 4,8 % auf 4,4 % herab und begründete dies mit den Einschränkungen… Hier weiterlesen