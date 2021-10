Alibaba Aktie: Die Aktie vollzieht einen massiven Umschwung!

Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE:BABA) erholte sich am Montag in Hongkong, und als die US-Märkte öffneten, kletterte die Aktie um über 4 % nach oben, bevor sie auf eine Gruppe von Gewinnmitnehmern traf. Die Anleger sind zunehmend optimistisch, dass das Schlimmste der chinesischen Regulierungsmaßnahmen überstanden ist und sich die angeschlagenen chinesischen Technologieaktien wieder erholen könnten.

Ab 9:30 Uhr begannen Optionshändler, Dutzende von



