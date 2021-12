Alibaba-Aktie: Absturz oder Erholung?

Das ist ein Hammer! Alibaba konnte am Montag mit einem Gewinn von fast 3 % in den Markt starten. Das ist ein außergewöhnliches Ereignis. Der chinesische Konzern hat in den vergangenen fünf Tagen einen Abschlag von mehr als 11 % erleiden müssen. Innerhalb von vier Wochen ging es um -26,4 % nach unten. Die Aktie ist damit fast überraschend schwach. Dennoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



