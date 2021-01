AlibabaGroup Aktie: Was läuft heute ab?

Als das US-Repräsentantenhaus am Montag die 2.000-Dollar-Schecks für die Koronavirus-Hilfe bewilligt, freuen sich Händler weltweit über den Schritt, der zu einer globalen Marktrallye führt. Der Dow und die S&P 500-Futures liegen bei der letzten Kontrolle am Dienstag um jeweils 0,49% im Plus. WTI-Rohöl-Futures liegen um 1,15% höher bei $48,17, und Gold-Futures liegen um 0,26% höher bei $1.885,30. Die zehnjährige Treasury-Rendite ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung