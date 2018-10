Berlin (ots) - 80% der Bewerber in Deutschland sind sich sicher,dass "Künstliche Intelligenz" die Personalauswahl von Arbeitgebern inZukunft prägen wird. Allerdings fühlen sich mehr als zwei Drittel(67%) eher schlecht oder gar nicht auf diesen digitalenVeränderungsprozess rund um ihre Jobsuche und Bewerbung vorbereitet.Das ist das Ergebnis einer Studie für die Deutschlands führenderVideo-Recruiting Anbieter viasto gemeinsam mit demMarktforschungsunternehmen respondi mehr als 1.000 Menschen befragte,die sich in den letzten 3 Jahren mindestens einmal beworben haben.Demnach herrscht bei der Mehrheit der Bewerber (47%) zwar einegewisse Skepsis gegenüber "Künstlicher Intelligenz" im beruflichenAuswahlprozess, aber immerhin jeder vierte Bewerber (26%) stehtPersonalauswahlinstrumenten auf dieser Basis generell positivgegenüber. Interessant: Die grundsätzliche Skepsis fällt, wenn derkonkrete Bewerbernutzen steigt. So schätzen etwas mehr als zweiDrittel der Kandidaten zum Beispiel den Einsatz von Algorithmenpositiv ein, wenn diese dabei helfen, den passenden Job zu finden -bei jungen Bewerbern zwischen 18 und 29 Jahren liegt die Zustimmunggar bei über 78%."Der Einfluss von "Artificial Intelligence" auf diePersonalauswahl ist einer der Zukunftstrends, wenn es um dieDigitalisierung der Personalarbeit in deutschen Unternehmen geht.Unsere Studie zeigt, dass diese Erkenntnis auch bei den Bewerbernangekommen ist. Sie zeigt allerdings auch, dass die HR-Abteilungenerklären müssen, wo genau der Nutzen für die Bewerber liegt. Dannnämlich bekommt ein zuvor eher skeptisch beäugtes Thema plötzlich einpositives Image, wovon am Ende sogar die Arbeitgebermarke profitierenkann", erklärt Sara Lindemann, eine der Gründerinnen von viasto ausBerlin.Hohe Zustimmung für Algorithmen in der PersonalauswahlBesonders hoch ist die Zustimmung zum Einsatz von Algorithmen rundum den Personalauswahlprozess neben der Jobsuche auch dann, wenn esdarum geht die passenden Kollegen und Vorgesetzten zu eruieren. Denn64% der in der viasto-Studie Befragten befürworten sie, wenn dadurchein Kollege ausfindig gemacht wird, der fachlich zu den eigenenFähigkeiten passt. Bei 62% liegt der entsprechende Zustimmungswert,wenn darüber ein zur eigenen Persönlichkeit passende Kollege gefundenwird. 60% würden den Einsatz von Algorithmen schließlich befürworten,wenn ihr Arbeitgeber so den idealen Vorgesetzten findet.Bewerber offenbaren AufklärungsbedarfInsgesamt haben Bewerber noch kein klares Bild davon, wie oftLösungen auf Basis künstlicher Intelligenz bereits Einzug in diePersonalabteilungen der Arbeitgeber gefunden haben. So sind 40% derBefragten überzeugt, dass "Künstliche Intelligenz" schon heute inHR-Prozessen eingesetzt wird. Allerdings haben nur 14% von ihnen dasGefühl, bereits in ihrem Bewerbungsprozess mit derartigen Lösungen inBerührung gekommen zu sein. Diese Beobachtung zeigt sich allerdingsauch in anderen Umfeldern der Nutzung von künstlicher Intelligenz.Zum Vergleich: Während beispielsweise 81% der Befragten glauben, dasskünstliche Intelligenz bereits in der Medizin eingesetzt wird,glauben nur 29% in diesem Kontext schon einmal mit entsprechendenLösungen konfrontiert worden zu sein. "Grundsätzlich herrscht beidiesem Zukunftsthema noch große Unsicherheit - das betrifft eben auchden Recruitingprozess. Viele Kandidaten können dem Begriff"Künstliche Intelligenz" noch keine konkreten Maßnahmen zuordnen.Unsere Studie zeigt, dass Bewerber ein gewisses Unbehagen verspüren,wenn es um das Thema geht. Auf der anderen Seite ist Technologie, diesinnvoll und einem klaren Nutzen eingesetzt wird, auf Bewerberseitewillkommen. Hier müssen Verbände und digitale Personalabteilungenansetzen und Aufklärungsarbeit leisten. ", so Sara Lindemann.Webinar zum Thema "Künstliche Intelligenz in der Personalauswahl"Viasto selbst geht in diesem Kontext voran und bietetinteressierten Arbeitgebern auf Basis der Studienergebnisse am 18.Oktober diesen Jahres ein Webinar zum Thema an. Unter dem Titel "Derultimative Leitfaden für künstliche Intelligenz im HR" geht es dannum alles, was Personalabteilungen über "Künstliche Intelligenz"wissen sollten. Die Teilnahme ist kostenlos (zur Anmeldung:https://pages.viasto.com/webinar-181018).Über die StudieFür die Bewerber-Studie zum Thema "Künstliche Intelligenz"befragte das Marktforschungsunternehmen respondi im Auftrag vonviasto 1.008 Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 69 Jahren, die in denletzten drei Jahren einen Bewerbungsprozess durchliefen. DieTeilnehmer verfügen über einen akademischen Hintergrund und sind inganz Deutschland zu Hause.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha Theisentheisen@stammplatz-kommunikation.deTel.: +49 175/2453512Original-Content von: viasto, übermittelt durch news aktuell