Algorand bringt Protokoll-Upgrade für die nächste Welle der Entwicklung verteilter Apps heraus

Singapur (ots/PRNewswire) - Algorand 2.0 bietet standardisierte Asset-Erzeugung,atomisierte Übertragungen und Smart Contracts direkt in Layer-1 zur Nutzung derSkalierbarkeit und Sicherheit des Algorand-ProtokollsDie Algorand Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2650142-1&h=4093515729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650142-1%26h%3D4191042630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falgorand.foundation%252F%26a%3DAlgorand%2BFoundation&a=Algorand+Foundation) hat heute die Verfügbarkeit einesProtokoll-Upgrades bekannt gegeben, welches die Palette dezentralisierterAnwendungen (Dapps) und Prozesse, die auf der Algorand-Plattform erzeugt werdenkönnen, signifikant erweitert. Erstmalig können Dapps im Enterprise-Maßstab aufder weltweit ersten reinen Proof of Stake (PPoS) Blockchain geschaffen werden,ohne Leistung einzubüßen.Dieses Update setzt Kapazitäten zur Entwicklung skalierbarer Blockchain-nativerLösungen für praktischen Nutzen frei. Folgende Kapazitäten wurden direkt inLayer-1 eingebaut und liefern die entscheidenden Vorzüge von Geschwindigkeit,Skalierbarkeit und Endgültigkeit:- Algorand Standard Asset (ASA): Diese Funktion ermöglicht dieTokenisierung und Ausgabe von Assets aller Klassen auf der AlgorandBlockchain auf standardisierte Weise. Dazu gehören vertretbareAssets wie Währungen, Stablecoins und Utility-Token; nichtvertretbare Assets wie Tickets; beschränkt vertretbare Assets wieWertpapiere; und beschränkt nicht vertretbare Assets wie Lizenzenund Zertifikate.- Atomic Transfers: Diese Funktion bietet eine schnelle,preisgünstige und sichere Möglichkeit zur simultanen Übertragungeiner Anzahl von Assets zwischen mehreren Parteien. In dertraditionellen Wirtschaft geschieht dies in einem Rahmen auf derGrundlage von Recht oder Vertrauen. Dies wird in der Blockchainnoch komplexer, aber Atomic Transfers bietet eine elegante Lösung,um mehr Nutzungsmöglichkeiten zu eröffnen, darunter vereinfachteund beschleunigte Regulierung von Schulden, effiziente angepassteFinanzierung und mehr.- Algorand Smart Contracts (ASC): Es handelt sich hier um staatenloseSmart Contracts, die eine Reihe von Möglichkeiten für regulierteTransaktionen mittels vereinfachter Skripting-Vorlagen bieten. Sieerzwingen automatisch individuelle Regeln und Logik, gewöhnlichrund um die Übertragungsmöglichkeiten der Assets, was Kosten undRisiken des Verfahrens reduziert. Zusätzlich wurde eineSkripting-Sprache mit dem Namen TEAL (Transaction ExecutionApproval Language) geschaffen, damit Entwickler eigene Strukturenvon Transaktionsregeln und Smart Contracts schaffen können. Diesist für zahlreiche Anwendungen nützlich, von der Einrichtung vonTreuhandkonten über Crowdfunding bis zur Schaffung besicherterSchulden."Um dezentralisierte finanzielle Anwendungen zu erzeugen, muss man über diepassende Grundlagentechnik und Vision verfügen", sagte Steve Kokinos, CEO vonAlgorand Inc. "Wir bei Algorand engagieren uns für die fortlaufende Innovationund Entwicklung von Technologie, die Probleme behebt, welche in der Praxisauftauchen. Mit dieser Version ermöglichen neue Funktionen und einfacheRessourcen für Entwickler neue Nutzungen und die breitere Übernahme derBlockchain insgesamt."Eine Anzahl von Organisationen in den Bereichen Finanzdienstleistungen,Immobilien und Enterprise-Technologie nutzen bereits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2650142-1&h=4043283147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650142-1%26h%3D1555178905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.algorand.com%252Fuse-cases%26a%3Dalready%2Bbeen%2Bleveraging&a=nutzen+bereits) Algorandsdezentralisierte, skalierbare und sichere öffentliche Blockchain, umalltäglichen Herausforderungen zu begegnen. Algorand 2.0 kommt weniger als sechsMonate nach der Einführung von Algorands MainNet heraus und liefert notwendigeFunktionen für die DeFi-Bewegung."Die Ausgabe und Verwaltung konformer digitaler Wertpapiere macht höchstinnovative Technologie erforderlich", sagte Shay Finkelstein, CTO beiSecuritize, weltweit die Lösung des Vertrauens bei digitalen Wertpapieren."Algorand stellt mit diesem Satz neuer Funktionen, welcher dem Bereichdezentralisierter Finanzen eine beeindruckende Menge von Möglichkeiten eröffnet,diese Innovation zur Verfügung. Die Leistung von Algorand zeigt gemeinsam mitder neuen Version 2.0 ihres Kernprotokolls großes Potenzial für konforme,kostengünstige Infrastruktur für den Wertpapierhandel und wird Securitize in dieLage versetzen, unseren Kunden eine effiziente Version unsererCompliance-Schicht zur Verfügung zu stellen."Weitere Informationen über den Mechanismus des Protokoll-Upgrades erhalten Sieunter https://algorand.foundation/protocol-development.Informationen zur Algorand FoundationDie Algorand Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, deren Vision einegrenzenlose Wirtschaft auf Grundlage einer öffentlichen, dezentralisiertenBlockchain-Technologie ist. Die Stiftung hat in Partnerschaft mit Algorand Inc.das Algorand-Protokoll als eine der Grundlagen zur Umsetzung dieser Visiongeschaffen. Die Stiftung stellt sich eine breite Palette der Anwendungen vor,die auf Algorand ermöglicht werden, und konzentriert sich darauf, sämtlichenEntwicklern den Bau von Tools der nächsten Generation zu ermöglichen sowie eineinklusive Community heranzubilden und zu fördern, die Protokoll-Governance undwirtschaftliche Effizienz in der Entwicklung des Ökosystems von Algorandeinschließt. Die Stiftung engagiert sich zur Förderung dieser Innovation aufnachhaltige und ökologische Weise durch Nutzung des reinenProof-of-Stake-Konsensalgorithmus.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://algorand.foundation/Informationen zu Algorand Inc.Algorand Inc. hat das weltweit erste genehmigungslose, reineProof-of-Stake-Blockchain-Protokoll als Open-Source-Software für die nächsteGeneration finanzieller Produkte geschaffen. Diese Blockchain - dasAlgorand-Protokoll - ist die Erfindung des Kryptographen Silvio Micali, Trägerdes Turing Award. Algorand Inc. ist ein Technologieunternehmen mit derZielsetzung, reibungslose finanzielle Transaktionen zu ermöglichen. Es treibtdie DeFi-Evolution durch Ermöglichung der Schaffung und des Austausches von Wertvoran, baut neue finanzielle Werkzeuge und Dienste, bringt Assets in die Chainund stellt verantwortliche Modelle für den Datenschutz zur Verfügung.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.algorand.com/Pressekontakt:Anastasia Golovinaanastasia@dittopr.co.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138902/4446441OTS: Algorand FoundationOriginal-Content von: Algorand Foundation, übermittelt durch news aktuell