Die Algorand-Plattform kündigt ihren ersten großen Anwendungsfall im Bereich Umwelt an: Globale Überwachung der Luftqualität durch PlanetWatch

Boston (ots/PRNewswire) - Energieeffiziente Blockchain erfasstCrowd-Sourcing-Daten zur Bekämpfung der Luftverschmutzung mit Belohnungssystemund globalem RegisterAlgorand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701606-1&h=4151628035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701606-1%26h%3D4038232635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falgorand.foundation%252F%26a%3DAlgorand&a=Algorand)kündigte heute eine einzigartige Initiative an, im Rahmen der PlanetWatch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701606-1&h=2704784717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701606-1%26h%3D231020228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.planetwatch.io%252F%26a%3DPlanetWatch&a=PlanetWatch), einUmweltüberwachungsdienst, das erste unveränderliche Luftqualitätsregister derWelt unter Verwendung der Blockchain und Internet-of-Things (IoT)-Technologienvon Algorand aufbauen wird. PlanetWatch wird die von den Luftqualitätssensorengesammelten Daten in die Algorand-Blockchain einspeichern und anschließendBeiträge zum Ökosystem belohnen, indem es den PLANET-Token, einen Utility-Token,an die Sensorbesitzer ausgibt.Da die Weltbank die Luftverschmutzung als viertgrößtes Gesundheitsrisiko derWelt bezeichnet, ist die verantwortungsvolle Überwachung der Luftqualität eineglobale Herausforderung für Regierungen, Regulierungsbehörden und Bürger. Diederzeitigen Methoden zur Überwachung der Luftqualität sind unzureichend, da sienicht in Form von Echtzeit-Datenmeldungen gemessen wird, was zu Verzögerungenbei der Erkennung von Verschmutzungshöchstwerten und nicht rechtzeitigenWarnungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen führt.PlanetWatch entwickelt ein globales Netzwerk von Luftqualitätssensoren undumweltbewussten Menschen, die Luftqualitätssensoren außerhalb ihres Hausesinstallieren oder Sensoren mit sich führen, während sie im Berufsverkehr oderunterwegs sind, mit dem Ziel, Daten im Internet und durch eine mobile Anwendungin Echtzeit zu validieren, zu filtern und anzuzeigen. Die validierten Datenwerden in die Algorand-Blockchain übertragen, um ein unveränderliches, für alleTeilnehmer zugängliches Luftqualitätsarchiv zu schaffen. Die Eigentümer derSensoren erhalten PLANET-Token im Austausch für die Bereitstellung vonLuftqualitätsdaten für das Archiv."Das Protokoll von Algorand wurde vom Team mit dem Ziel erstellt, energiebewusstzu sein, mit minimaler Rechenleistung, die für einen Konsens in seineminnovativen reinen Proof-of-Stake-Ansatz erforderlich ist", sagte W. Sean Ford,Chief Operating Officer von Algorand. "Die Umweltfreundlichkeit desAlgorand-Netzwerks macht die Partnerschaft mit PlanetWatch selbstverständlich,um der Weltbevölkerung den Zugang zu transparenten, zuverlässigen Informationenüber die Luftqualität an ihren Standorten zu erleichtern. Die Blockchain wird imAllgemeinen wegen ihres hohen Energieaufwands kritisiert, aber mit derBeteiligung des energieeffizienten Netzwerks von Algorand arbeiten wir daran,ein Teil der Umweltlösungen von der Luftqualität und darüber hinaus zu sein, undsind begeistert, mit einem der größten Fürsprecher der Umwelt, PlanetWatch,zusammenzuarbeiten.""Das fehlende Glied in der Überwachung der Luftqualität ist ein hochdichtes,kostengünstiges Sensornetzwerk, das Daten in Echtzeit liefert", sagte ClaudioParrinello, CEO von PlanetWatch. "In der Vergangenheit wurde dieLuftverschmutzung durch große, teure wissenschaftliche Instrumente überwacht,die nur an wenigen Orten aufgestellt waren und die Daten nicht in Echtzeitveröffentlichten. Durch das hochsichere, schnelle und energieeffizienteProtokoll von Algorand werden die Daten in der Blockchain aufgezeichnet, auf diejeder zugreifen kann. Diese Daten haben einen enormen kommerziellen undwissenschaftlichen Wert, da die Luftverschmutzung in den kommenden Jahrzehntenimmer weiter zunehmen wird."PlanetWatch ist das erste Blockchain-Unternehmen, das sich demAbleger-Partnerschaftsprogramm des CERN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701606-1&h=1448566452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701606-1%26h%3D3021478881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhome.cern%252F%26a%3DCERN&a=CERN), des größten Labors für Grundlagenphysik der Welt, anschließt, um dieglobale Überwachung der Luftqualität zu verbessern und so zur Lösung desProblems der Luftverschmutzung, von dem Millionen Menschen betroffen sind,beizutragen."Wir sind sehr froh, PlanetWatch als einen Ableger des CERN zu unterstützen.Sein Engagement für die weltweite Verbesserung der Luftqualitätsüberwachung istwichtig für die Gesellschaft", sagte Giovanni Anelli, Leiter desWissenstransfers am CERN. "PlanetWatch wird das am CERN entwickelteC2MON-Datenerfassungssystem nutzen und sich demnächst Innogex, dem französischenGründerzentrum der CERN-Technologien in Frankreich anschließen."Informationen zu Algorand Inc.Algorand Inc. hat das weltweit erste genehmigungslose, reineProof-of-Stake-Blockchain-Protokoll als Open-Source-Software für die nächsteGeneration finanzieller Produkte geschaffen. Diese Blockchain - dasAlgorand-Protokoll - ist die Erfindung des Kryptographen Silvio Micali, Trägerdes Turing Award. Als Technologieunternehmen, das sich der Beseitigung vonReibungsverlusten beim Finanzaustausch verschrieben hat, treibt Algorand Inc.die DeFi-Evolution voran, indem es die Schaffung und den Austausch von Wertenermöglicht, neue Finanzinstrumente und Dienstleistungen aufbaut, Assets in dieBlockchain einbringt und verantwortungsvolle Modelle für den Datenschutzanbietet. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.algorand.com/Informationen zu PlanetWatch s.a.s.PlanetWatch s.a.s. ist ein High-Tech-Startup mit Sitz in Frankreich, das sichphysisch in unmittelbarer Nähe zum CERN befindet. Durch die synergetischeNutzung der Algorand-Blockchain, der am CERN entwickelten fortschrittlichenDatenerfassungssoftware und der von einem großen Forschungsinstitut entwickeltenleistungsstarken und dennoch erschwinglichen Luftqualitätssensorendezentralisiert, gamifiziert und schafft PlanetWatch einen Anreiz für dieÜberwachung der Luftqualität. Planetwatch wird dichte, kostengünstigeLuftqualitätsüberwachungsnetzwerke einsetzen, die Daten in Echtzeit liefern unddas erste globale, unveränderliche Register für historische Luftqualitätsdatenaufbauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.planetwatch.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701606-1&h=2592925025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701606-1%26h%3D1030257146%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.planetwatch.io%252F%26a%3Do&a=o).Pressekontakt:Anastasia Golovina, anastasia@dittopr.coWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138902/4501825OTS: Algorand FoundationOriginal-Content von: Algorand Foundation, übermittelt durch news aktuell