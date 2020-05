Algonquin Power & Utilities: War das schon alles?

Per 31.05.2020, 08:56 Uhr wird für die Aktie Algonquin Power & Utilities am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 19.28 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".

Unsere Analysten haben Algonquin Power & Utilities nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Algonquin Power & Utilities in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Algonquin Power & Utilities wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Algonquin Power & Utilities von 19,28 CAD ist mit +1,58 Prozent Entfernung vom GD200 (18,98 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,04 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Algonquin Power & Utilities-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Algonquin Power & Utilities erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche sind im Durchschnitt um -0,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +25,81 Prozent im Branchenvergleich für Algonquin Power & Utilities bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,34 Prozent im letzten Jahr. Algonquin Power & Utilities lag 25,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.