Algonquin Power & Utilities: Ist das wirklich wahr?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Algonquin Power & Utilities, die im Segment "Multi-Hilfsprogramme" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.02.2020, 01:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 20.47 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Algonquin Power & Utilities auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Algonquin Power & Utilities erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche sind im Durchschnitt um -1,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +49,39 Prozent im Branchenvergleich für Algonquin Power & Utilities bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,34 Prozent im letzten Jahr. Algonquin Power & Utilities lag 49,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Algonquin Power & Utilities hat mit einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche beträgt +0,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Algonquin Power & Utilities-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Algonquin Power & Utilities liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Algonquin Power & Utilities vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 13,17 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (20,26 CAD) könnte die Aktie damit um -35,01 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Algonquin Power & Utilities-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.