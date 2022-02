AlgoTrader sammelt $4,5 Millionen in Pre-Series B und setzt Wachstum im Handel mit digitalen Assets fort

Zürich (ots/PRNewswire) -Die asiatischen Risikokapitalgesellschaften SBI Investment und Fenbushi Capital investieren in AlgoTrader, den Technologieführer im Handel mit digitalen Vermögenswerten. Damit unterstreichen sie die starke Position des Unternehmens auf dem Markt. Mit dem neuen Kapital setzt AlgoTrader das Wachstum seiner Handelsplattform für digitale Vermögenswerte auf globaler Ebene fort.Die Pre-Series-B-Finanzierung wird von Credit Suisse Entrepreneur Capital und C3 EOS VC Fund geleitet, mit Beteiligung der ostasiatischen Risikokapitalgesellschaften SBI Investment und Fenbushi Capital sowie weiterer renommierter Investoren wie Verve Ventures, Quonota Investments und NeueCapital. Damit steigert AlgoTrader sein Investitionskapital auf insgesamt 11,1 Millionen Dollar und verfolgt weiter die Mission, den Handel mit digitalen Vermögenswerten für Buy- und Sell-Side-Kunden zu erleichtern. Die neue Finanzierungsrunde wird dazu verwendet, die Marktposition von AlgoTrader auszubauen und die Entwicklung der Plattform und des Teams voranzutreiben.Orchestrierung des Handels mit digitalen Vermögenswerten – AlgoTrader's Strategie zahlt sich ausVon der Orchestrierung des gesamten Lebenszyklus des Handels mit digitalen Vermögenswerten und dem modularen Ansatz profitieren nicht nur Buy-Side-Kunden. Die Plattform erfüllt insbesondere die Anforderungen von Banken und Prime-Brokerage-Firmen, wodurch sich AlgoTrader von reinen OEMS-Anbietern und Wettbewerbern abhebt.Die neue Finanzierungsrunde ist ein großer Vertrauensbeweis in die Plattform und das Geschäftsmodell von AlgoTrader, dieser folgt einem Rekordwachstum im Jahr 2021 – allein im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen ARR-Anstieg von 200 %. Aufgrund der starken Zunahme von Krypto-Fonds sowie der Tatsache, dass immer mehr Banken ihr Engagement im Bereich digitaler Vermögenswerte erhöhen, wird AlgoTrader seine Erfolgsgeschichte fortsetzen.Ausbau des Wettbewerbsvorsprungs von AlgoTrader durch strategische InvestitionenDie erfolgreiche Pre-Series B ist ein weiteres Zeichen für das Vertrauen der Investoren, Kunden und Partner von AlgoTrader in das Unternehmen. Der repräsentative Direktor, Präsident und Vorsitzende von SBI Investment, Yoshitaka Kitao, unterstreicht: "SBI glaubt fest an das Potenzial der Blockchain-Technologie und der Crypto Economy – insbesondere für Finanzinstitute. Der Fokus von AlgoTrader auf Sell-Side-Lösungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten passt perfekt zu unserer Anlagestrategie und wird durch die beeindruckende Erfolgsbilanz und Kundenakquise des Unternehmens unterstrichen."Rin Huang, Partner von Fenbushi Capital, sagt: "Die Segmentierung der Kryptomärkte und die damit verbundenen Preisunterschiede haben institutionelle Händler schon immer vor große Probleme gestellt. Als Asiens erster Blockchain-fokussierter VC sind wir mit diesen Herausforderungen sehr gut vertraut und haben gesehen, wie die innovativen Lösungen von AlgoTrader neue Möglichkeiten für Banken, Broker, OTC-Desks und Market Maker eröffnen und ihnen einen deutlich verbesserten Zugang zu diesem aufstrebenden Sektor ermöglichen. Wir freuen uns, die Vision von AlgoTrader zu unterstützen und dabei zu helfen, die nächste Welle institutioneller Händler in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte einzubinden."Andy Flury, CEO von AlgoTrader, erklärt: "Da unser strategischer Fokus auf dem institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten liegt, ist die Unterstützung von führenden Unternehmen der Branche von unschätzbarem Wert. Diese Investitionsrunde geht über das Finanzielle hinaus, da wir auf die Expertise, Infrastruktur und Netzwerke unserer neuen Investoren zurückgreifen können, um unser Wachstum zu beschleunigen und auf die bevorstehende Series-B-Finanzierung hinzuarbeiten."Über AlgoTraderAlgoTrader ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten und deckt den gesamten Handelszyklus ab – vom Risikomanagement über die Order-Erstellung bis zur automatisierten Abwicklung und dem Depotabgleich. Damit bietet AlgoTrader erstklassige Infrastruktur für Finanzinstitute. Dank direktem Marktzugang, nahtloser Verwahrung und Kernbankenintegration sowie vollständiger Automatisierung des gesamten Handelszyklus erleichtert AlgoTrader den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Hinter AlgoTrader steht ein Team aus Handelssystem- und Krypto-Asset-Experten, deren Plattform höchste institutionelle Anforderungen erfüllt. Erfahren Sie mehr unter www.algotrader.com. (https://prndl2-irisxe2.prnewswire.local/ewebeditor/)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1746382/AlgoTrader_CEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1624442/AlgoTrader_Logo.jpgPressekontakt:Felix Saible,+41 44 291 14 85,media@algotrader.comOriginal-Content von: AlgoTrader, übermittelt durch news aktuell