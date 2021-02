Algeness® von Advanced Aesthetic Technologies, Inc. als Top-Finalist im renommierten Terra2 Solution Skin Health Innovation Wettbewerb ausgewählt

Brookline, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), ein führendes Unternehmen im Bereich der ästhetischen Gel-Implantat-Technologie, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass AAT und sein Hauptprodukt Algeness® als einer der beiden besten Finalisten im jüngsten Terra2 Solutions Skin Health Innovation Wettbewerb ausgewählt wurden und als beste ästhetische Innovation und insgesamt als Zweiter in dieser angesehenen, globalen Veranstaltung abschnitten.Im Rahmen ihres Engagements, in innovative Hautgesundheitswettbewerbe zu investieren und deren Wachstum zu unterstützen, hat sich Gore Range Capital mit Terra2 Solutions, einem globalen Think Tank, und der DermX Media Group, einem führenden Unternehmen im Bereich der dermatologischen Ausbildung, zusammengeschlossen, um den Terra2 Solutions Skin Health Innovation Wettbewerb zu veranstalten. Das Finale des Wettbewerbs wurde während der kürzlich stattgefundenen 18th Annual Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii® (WC21) ausgetragen, die in diesem Jahr virtuell stattfand und 3.700 Teilnehmer anzog.Doug Abel, CEO von AAT, kommentierte: "Wir fühlten uns sehr geehrt, dass Algeness® eingeladen wurde, an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teilzunehmen. Wir freuten uns, dass wir zunächst als einer der vier besten Halbfinalisten ausgewählt wurden, um während der WC21 zu präsentieren, und wir waren hocherfreut, dass wir als einer der beiden besten von einer Gruppe von Branchenführern und hoch angesehenen Ärzten ausgewählt wurden. Diese bemerkenswerte Anerkennung durch potenzielle Kunden und Investoren unterstreicht die einzigartigen Vorteile der Algeness®-Technologie als Unterscheidungsmerkmal auf dem globalen Markt für Dermalfüller."Die teilnehmenden Unternehmen wurden eingeladen, sich einer Jury aus Experten und Anbietern aus den Bereichen klinische Dermatologie, ästhetische Medizin und anderen Aspekten der Hautgesundheit sowie Führungskräften von Pharma-, Medizintechnik-, Diagnostik- und IT-Unternehmen zu präsentieren. Vier Halbfinalisten, darunter auch AAT, präsentierten ihre Pitch-Videos während des Treffens dem gesamten Publikum. Die beiden Finalisten, AAT und Mindera Corporation, erhielten die Möglichkeit, einen Live-Pitch zu präsentieren, dem Fragen der Jury folgten."Der Markt für Dermalfüller ist eines der attraktivsten Segmente im Gesundheitswesen. Advanced Aesthetic Technologies verfügt über das Know-how, die Mittel und die Fähigkeiten, die notwendig sind, um innovative und differenzierte Produkte auf diesen Markt zu bringen. Bei der jüngsten Terra2 Solutions Skin Health Wettbewerb wurde Algeness® von AAT als Finalist unter den weltweit innovativsten Technologien im Bereich der medizinischen Hautgesundheit ausgezeichnet", sagt Humberto Antunes, Gründer von Terra2 Solutions, Partner bei Gore Range und ehemaliger globaler CEO von Galderma Laboratories.Laut der zertifizierten Dermatologin Valerie Callender, MD, FAAD, vom Callender Dermatology and Cosmetic Center in Glenn Dale, Maryland, die als eine der Juroren für den Terra2 Solutions Wettbewerb fungierte, "werden die einzigartigen Eigenschaften von Algeness® in der vorgestellten Form eine wichtige Ergänzung des Dermalfiller-Marktes darstellen und einen Bedarf für ein Produkt erfüllen, das eine differenzierte Fähigkeit zur Erzielung von Gesichtsform und Konturdefinition und das Potenzial für ein hervorragendes Sicherheitsprofil bietet."Algeness®ist eine patentierte Familie vollständig resorbierbarer injizierbarer Gel-Implantat-Dermalfiller, die zu 100 % natürlich sind und Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Hautverjüngung und natürlich aussehende Ergebnisse sowohl in Ruhe als auch bei Gesichtsbewegungen bieten. Zu den typischen klinischen Vorteilen gehören eine minimale Schwellung nach der Injektion und sofort sichtbare Ergebnisse. Algeness® besitzt ein CE-Zeichen und wird derzeit in über 30 Ländern weltweit vertrieben. AAT hat mit den Bemühungen begonnen, die US-FDA-Zulassung zu erhalten.Informationen zum Terra2 Solutions Skin Health Innovation WettbewerbDer Terra2 Solutions Skin Health Innovation Wettbewerb stellt Unternehmen vor, die neue Behandlungen, Diagnosemöglichkeiten und Technologien zur Verbesserung der Gesundheit unserer Haut entwickeln. Der Wettbewerb ist eine Gelegenheit für die Teilnehmer der Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii®, sich über neue Lösungen in der klinischen Dermatologie und ästhetischen Medizin zu informieren. https://www.gorerangecapital.com/innovationcompetition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076359-1&h=3389688389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076359-1%26h%3D2931261875%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gorerangecapital.com%252Finnovationcompetition%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gorerangecapital.com%252Finnovationcompetition&a=https%3A%2F%2Fwww.gorerangecapital.com%2Finnovationcompetition)Informationen zu Advanced Aesthetic Technologies, Inc.AAT ist ein schnell wachsendes, globales Unternehmen, das neue Technologien für die ästhetische Medizin entwickelt. Unsere führenden Produkte, die Algeness®-Familie injizierbarer Implantate, sind der Höhepunkt von mehr als 10 Jahren wissenschaftlicher und klinischer Forschung und wurden mit dem Ziel entwickelt, ästhetischen Injektoren Fortschritte in der Fähigkeit zu bieten, tiefe strukturelle Unterstützung, saubere Definition und außergewöhnliche klinische Ergebnisse zu erzielen, wobei das Ergebnis zum Zeitpunkt der Behandlung das endgültige Ergebnis ist. Algeness® ist ein 100 % natürlicher und biologisch abbaubarer Füllstoff auf Basis gereinigter Agarose mit einem differenzierten klinischen und sicherheitstechnischen Leistungsprofil. AAT investiert kontinuierlich in Forschung und Produktentwicklung, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Algeness® und Agarose zu erweitern, sowie in das Streben nach neuen und innovativen Technologien zur Verbesserung der ästhetischen Medizin und zur Erweiterung unseres Produktportfolios. Algeness® ist CE-gekennzeichnet, hat mehrere zusätzliche Registrierungen auf Länderebene und ist derzeit in über 30 Ländern erhältlich. AAT ist dabei, die Registrierung in den USA durch die FDA und auch in China durch die Partnerschaft mit Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (Lanzhou) und deren Muttergesellschaft China National Biotec Group Co., LTD (CNBG) zu verfolgen. http://www.algeness.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076359-1&h=997062482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076359-1%26h%3D442007259%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.algeness.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.algeness.com&a=http%3A%2F%2Fwww.algeness.com)Informationen zur Winter Clinical Dermatology ConferenceSeit 18 Jahren bietet die Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii®, eine Veranstaltung zur medizinischen Weiterbildung (CME), Praktikern, einschließlich Dermatologen, dermatologischen Chirurgen, Assistenzärzten, Arzthelferinnen und Krankenschwestern, ein therapeutisches Update, das auf den praktischen Erfahrungen der Dozenten beruht. https://fallclinical.health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076359-1&h=4190600617&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3076359-1%26h%3D1823145722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffallclinical.health%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ffallclinical.health&a=https%3A%2F%2Ffallclinical.health)Informationen zu Terra2 SolutionsTerra2 Solutions ist ein globaler Think Tank, der sich darauf konzentriert, Lösungen zu erforschen und zu entwerfen, die sich mit den aufkommenden Fragen des Gesundheitswesens befassen, die sich aus unserer Entwicklung zu Terra2 ergeben. Die traditionelle soziale, demografische und institutionelle Dynamik, die die Gesellschaft in den letzten 2.500 Jahren angetrieben und definiert hat, verändert sich rapide. Diese Disruption wird durch Verschiebungen in der Alters- und Wirtschaftsdemografie, Globalisierungstrends und die rasante Digitalisierung angetrieben. Die Sars-2-Cov-Pandemie hat diese Trends beschleunigt und einen wachsenden Bedarf an zukunftsweisenden Produkten, Technologien und Geschäftsmodellen geschaffen. http://www.terra2solutions.com/Informationen zu Gore Range CapitalGore Range Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen im Gesundheitswesen in der Frühphase investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Hautgesundheit liegt. Gore Range Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen im Gesundheitswesen in der Frühphase investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Hautgesundheit liegt. Die Firma verbindet die praktische Herangehensweise von operativ ausgerichtetem Private Equity mit der Frühphasenberatung, die bei Venture Capital benötigt wird. https://www.gorerangecapital.com/