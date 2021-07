Alfen: War das der entscheidende Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Alfen":

Am 22. Juni hatten wir getitelt „Alfen: Da sind dreistellige Kurse drin!“ Das war der Text: „Alfen ISIN: NL0012817175 hatten wir am letzten Wochenende in unsere Trading-Tipps aufgenommen und heute wiederholen wir unsere Empfehlung im Express-Service und schlagen gleichzeitig ein Hebel-Zertifikat vor. Alfen hat nach einer anderthalbjährigen Rallye im Januar ein Allzeithoch bei 94,70 Euro markiert und ist nach dem starken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung