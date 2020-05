Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio im neuen Modelljahr noch leistungsfähiger in allen Bereichen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neue Topversionen beider Baureihen stehen in der Tradition von Alfa Romeo, sich ständig weiter zu verbessern - seit nunmehr 110 Jahren. 2020er Varianten von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio bieten noch mehr Technologie, Upgrades bei der Konnektivität und weiter erhöhte Sicherheit. Ein Highlight ist das neue Infotainmentsystem mit verbesserter Bedienung sowie zusätzlichen Funktionen für Autonomes Fahren auf Stufe 2 und Darstellung von wichtigen Fahrzeugparametern. Die Fahrzeuge werden im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt, die hier (https://youtu.be/nkAKspEE9qg) verfügbar ist.Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio werden im neuen Modelljahrgang noch weiter aufgewertet. Die Topversionen beider Baureihen, die jeweils von einem 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner mit 375 kW (510 PS) Leistung angetrieben werden, steigern ihr Supercar-Image mit exklusiven, neuen Funktionen sowie umfangreichen Upgrades in den Bereichen Technologie, Konnektivität und Sicherheit. Sie folgen damit der Tradition der Marke, die 2020 ihren 110. Geburtstag feiert. Mit hoher Vitalität und Leidenschaft begeistert Alfa Romeo nicht nur von jeher die Fans schöner Automobile. Die Marke war auch immer von einer einzigartigen Fähigkeit geprägt, sowohl auf der Rennstrecke als auch beim Design zu überzeugen.Den außergewöhnlichen Umständen der aktuellen Lage geschuldet, präsentierte Alfa Romeo die beiden neuen Quadrifoglio Modelle auf einer virtuellen Pressekonferenz. Zwar kann das Internet nicht alle Emotionen vermitteln, die am Lenkrad von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio entstehen. Andererseits bietet diese Art der Präsentation die Möglichkeit, sich mit Hintergründen zu den neuen Modellen zu befassen und zu erfahren, wie das außergewöhnliche Projekt Quadrifoglio konzipiert und entwickelt wurde.Identität der Marke Alfa Romeo entwickelt sich weiterDer 2020er Jahrgänge von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sind ein Musterbeispiel für die Einzigartigkeit der Marke. Sie drücken Leistungsfähigkeit, unverwechselbare DNA und italienischen Stil von Alfa Romeo noch stärker aus. Die neuen Quadrifoglio Modelle bieten eine Vielzahl anspruchsvoller technischer Lösungen kombiniert mit funktionalem italienischem Design und dem unnachahmlichen Stil von Alfa Romeo.Im Zentrum der Leistungsfähigkeit von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio steht der Motor, bei beiden Modellen ein nahezu komplett aus Aluminium gefertigter V6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum. Er leistet 375 kW (510 PS) und produziert ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern bei 2.500 Touren. Für die optimale Übertragung der Motorkraft auf die Straße sorgt die aktive Drehmomentverteilung des Sperrdifferenzials (Alfa(TM) Active Torque Vectoring) in der Hinterachse, beim Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ergänzt durch das innovative Allradantriebssystem Alfa(TM) Q4. Die spezifische Abstimmung des Achtgang-Automatikgetriebes garantiert hohen Fahrkomfort in allen Situationen.Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sind darüber hinaus mit einer Reihe von Systemen ausgestattet, die das Fahrvergnügen erhöhen und ein authentisches Erlebnis am Lenkrad garantieren. Dazu zählen der aktive Frontspoiler (Alfa(TM) Active Aero Splitter) bei der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sowie bei beiden Modellen das aktive Fahrwerk (Alfa(TM) Active Suspension) und die Fahrdynamikregelung Alfa(TM) DNA Pro mit zusätzlichem Modus RACE. Ist dieser angewählt, führt die Automatik Gangwechsel innerhalb von nur 150 Millisekunden durch. Alle elektronischen Fahrassistenzsysteme werden in Echtzeit von der Alfa(TM) Chassis Domain Control koordiniert, um unter allen Bedingungen die Leistungsfähigkeit von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio optimal nutzen zu können.Der passende Soundtrack zum Fahrerlebnis am Lenkrad von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio wird von einer Dual-Mode-Abgasanlage mit vier Endrohren geliefert, die im Modus RACE für einen noch markanteren Ton sorgt. Mit dem neuen Modelljahrgang steht für Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio als Option außerdem eine Titan-Abgasanlage von Akrapovic® zur Verfügung, die ein noch schärfer abgestimmtes Dual-Mode-System und Endrohre mit Verkleidungen aus Kohlefaser bietet.Qualität und StilDer typisch italienische Stil von Alfa Romeo drückt eine Geradlinigkeit aus, hinter der die Komplexität des Designprozesses geschickt verborgen ist. Das Ergebnis ist auch bei den neuen Versionen von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eine ergonomische, harmonische Komposition von Linien, Instrumenten und Räumen, die den Fahrer umgeben. Im Innenraum verstärkt die überarbeitete Mittelkonsole nicht nur die haptische und optische Anmutung, sie bietet außerdem mehr Stauraum. Neu gestaltet sind auch das Lenkrad und der mit Leder bezogene Schaltknauf. Die Sicherheitsgurte sind jetzt alternativ zum klassischen Schwarz auch in Rot oder Grün erhältlich.Zukünftig stehen voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2020 auf Wunsch außerdem Bezüge aus perforiertem Leder für die elektrisch verstellbaren Sportsitze zur Wahl. Diese neue Option erweitert die Möglichkeiten zur Individualisierung von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, die serienmäßig mit Sportsitzen ausgestattet sind, die mit einer Kombination aus Leder und Alcantara bezogen sind. Darüber hinaus sind Schalensitze von Sparco® mit aus Kohlefaser gefertigten Rückenschalen erhältlich.Ein Highlight der 2020er Jahrgänge von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ist das neue Infotainmentsystem, das über einen Touchscreen mit 8,8 Zoll (22,3 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuert wird. Das System weist ein neues Design der Bedienelemente auf und ermöglicht die Nutzung von innovativen Online-Diensten (Connected Services). Exklusiv für die neuen Quadrifoglio Modelle bietet das Infotainmentsystem außerdem Echtzeit-Darstellungen zu wichtigen Fahrzeugparametern - darunter Temperaturen verschiedener Komponenten, Drehmomentabgabe des Motors und Turboladedruck - sowie Daten zu Fahrleistungen wie Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit.Auf den ersten Blick zu erkennen sind die 2020er Varianten von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio an den neu gestalteten LED-Rücklichtern mit abgedunkelten Gläsern sowie am dunkel glänzenden Finish von V-Kühlergrill und Außenspiegel. Der Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio stehen jetzt optionale neu gestalteten Leichtmetallfelgen im 21-Zoll-Format zur Verfügung.Neue elektronische Assistenzsysteme für Autonomes Fahren auf Stufe 2Im neuen Modelljahr sind Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio mit neuen, in Zusammenarbeit mit Bosch® entwickelten elektronischen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die das sogenannte Autonome Fahren auf Stufe 2 ermöglichen. Dieses Level wird per Definition dann erreicht, wenn das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen die Steuerung von Gaspedal, Bremse und Lenkung übernimmt. Dies geschieht über elektronische Systeme, die den Fahrer unterstützen und dadurch mehr Komfort auf langen Strecken bieten. Der Fahrer muss dennoch immer die Kontrolle über das Fahrzeug behalten und die Hände am Lenkrad halten.Die wichtigsten elektronischen Fahrerassistenzsysteme von Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio im Überblick:Spurhalteassistent (Lane Keeping Assist) : Erkennt, ob das Fahrzeug ohne Aktivierung des Blinkers die Fahrspur zu wechseln scheint und warnt den Fahrer optisch sowie durch Vibrieren des Lenkrads. Der Spurhalteassistent greift außerdem aktiv ein, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.Aktiver Totwinkel-Assistent (Active Blind Spot Assist) : Überwacht die in den Außenspiegeln nicht sichtbaren Bereiche hinter dem Fahrzeug, die sogenannten toten Winkel. Er erkennt herannahende Fahrzeuge und greift, wenn notwendig, korrigierend in die Lenkung ein, um eine Kollision zu vermeiden.Aktives Geschwindigkeitsregelsystem (Active Cruise Control) : Erweiterte Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control). Regelt automatisch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so, dass ein sicherer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. In Zusammenarbeit mit der Verkehrszeichenerkennung sorgt die automatische Einhaltung von möglichen Geschwindigkeitsbegrenzungen für eine noch entspanntere Fahrt.Verkehrszeichenerkennung/intelligente Geschwindigkeitskontrolle ( Traffic Sign Recognition/ Intelligent Speed Control) : Mit Hilfe einer hinter der Frontscheibe installierten Kamera erkennt dieses System Verkehrszeichen, zeigt sie auf dem zentralen Display an und informiert beispielsweise über eine bestehendes Tempolimit. Stimmt der Fahrer zu, wird darüber hinaus das Aktive Geschwindigkeitsregelsystem automatisch an Beschränkungen angepasst.Stauassistent/Autobahnassistent (Traffic Jam Assist/Highway Assist) : Neben dem Aktiven Geschwindigkeitsregelsystem überwachen diese Systeme auch die Querlenkung (seitliche Bewegung des Fahrzeugs). Sie halten das Fahrzeug in starkem Verkehr (Stauassistent) oder auf der Autobahn (Autobahnassistent) in der Mitte der Fahrspur und regeln die Geschwindigkeit auf Basis der aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzung.Müdigkeitsassistent (Driver Attention Assist) : Warnt den Fahrer bei erkannter Müdigkeit.Neue Karosseriefarben in der Tradition der MarkeFür die 2020er Jahrgänge der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio haben die Designer von Alfa Romeo auch die Farbpalette weiterentwickelt.Die Farbpalette umfasst nun, das aufregende "Ocra GT Junior" und das "Verde Montreal". Dieser Farbton ist eine Hommage an eine der Ikonen der Marke, der vor genau 50 Jahren präsentiert wurde - den Alfa Romeo Montreal.VerbrauchswerteAlfa RomeoGiulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8 9,3 l/100 km* 211 g/km*Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8 9,8 l/100 km* 222 g/km**Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). 