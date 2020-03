Alfa Romeo Giulia GTA - eine Legende kehrt zurück (FOTO)

Frankfurt (ots) - Streng limitiertes Sondermodell erweitert Baureihe zur Feierdes 110. Geburtstages der Marke Alfa Romeo. Buchstaben GTA verweisen auf einesder legendärsten Fahrzeuge aus den 1960er Jahren - das von derRennsportabteilung Autodelta entwickelte Leichtbau-Coupé Alfa Romeo GiuliaSprint GTA. Neue Alfa Romeo Giulia GTA basiert auf der ModellvarianteQuadrifoglio, Leistung des 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motors auf 397 kW (540 PS)gesteigert. Erweiterte Verwendung von Hightech-Materialien reduziertFahrzeuggewicht um 100 Kilogramm, Leistungsgewicht auf nur noch 2,82Kilogramm/PS verbessert. Innovative technologische Lösungen optimierenAerodynamik und Fahrverhalten. Weiter gesteigerte Performance bei der ebenfallsneuen Alfa Romeo Giulia GTAm mit Schalensitzen, Überrollbügel undSechspunkt-Hosenträgergurten. Gesamtauflage von Alfa Romeo GTA und Alfa RomeoGTAm auf 500 Stück begrenzt, Reservierungen ab sofort möglich.Unter den vielen außergewöhnlichen Aspekten, die Alfa Romeo in der Welt desAutomobils einzigartig machen, ist ein besonderer die Kunst, Dingezusammenzubringen, die scheinbar nicht miteinander kombinierbar sind. Alfa Romeoschaut auf eine unvergleichliche Historie zurück, die am 24. Juni 2020 einenweiteren Meilenstein erreicht. An diesem Tag wird Alfa Romeo 110 Jahre alt undfeiert mehr als ein Jahrhundert voller Innovationen. Die Legende von Alfa Romeobaut auf einem soliden Fundament auf und hat eine Marke geschaffen, die vonbesonderen Menschen geprägt wird, sich immer wieder neu erfindet und dennochihrer DNA treu bleibt. Was Alfa Romeo einzigartig macht, ist außerdem dieFähigkeit, Sportlichkeit und Eleganz miteinander zu verbinden. So ist ein AlfaRomeo ohne Probleme auf der Rennstrecke ebenso zu Hause wie bei einemSchönheitswettbewerb. Im Laufe der Jahre sind einige der ikonischsten Automobilealler Zeiten entstanden. Aus Anlass des 110. Geburtstags präsentiert Alfa Romeoein Sondermodell, das die Ursprünge der Marke repräsentiert und gleichzeitigeine Hommage an ein symbolträchtiges Fahrzeug ist: die neue Alfa Romeo GiuliaGTA.Initialen mit legendärem Charisma: GTADie drei Buchstaben GTA stehen für den italienischen Begriff "Gran TurismoAlleggerita" und bezeichnen einen schnellen Reisewagen (Gran Turismo) inLeichtbauweise (Alleggerita). Alfa Romeo verwendete dieses Kürzel erstmals beider Giulia Sprint GTA, die 1965 auf dem Autosalon in Amsterdam präsentiertwurde. Die Ingenieure der Alfa Romeo Rennabteilung Autodelta hatten dasSerienmodell Giulia Sprint GT stark überarbeitet, um ein sogenanntesHomologationsmodell für den Einsatz bei Tourenwagen-Rennen zu erhalten. Dazuersetzten sie das herkömmliche Stahlblech durch Aluminium als Material für dieäußere Karosserie. Dadurch und durch weitere Leichtbau-Modifikationen reduziertesich das Leergewicht der Alfa Romeo Giulia Sprint GTA im Vergleich zumGroßserienmodell von 950 auf rund 745 Kilogramm. Als nächstes nahmen sich dieTechniker den 1,6-Liter-Motor vor. Beispielsweise durch Doppelzündung - mit zweistatt einer Zündkerze pro Zylinder - steigerte Autodelta die Leistung für dieStraßenversion auf 85 kW (115 PS). Bei den Rennversionen wurden sogar 125 kW(170 PS) erreicht.Der Plan ging auf. Die verschiedenen Rennversionen der Alfa Romeo Giulia SprintGTA wurden zu einem der erfolgreichsten Tourenwagen der späten 1960er und frühen1970er Jahre. Alfa Romeo gewann unter anderem drei Titel in derEuropameisterschaft, dazu Dutzende nationaler Meisterschaften und hunderte vonRennen. Die Alfa Romeo Giulia Sprint GTA wurde sprichwörtlich zum "Alltagsauto,das Rennen gewinnt" und hatte damit großen positiven Einfluss auf das Image derMarke. Fortan nutzte Alfa Romeo die Buchstaben GTA immer wieder, um diejeweiligen Topversionen bestimmter Baureihen zu kennzeichnen.Die Legende kehrt mit innovativer Technologie zurückDie neue Alfa Romeo Giulia GTA ist ein Geschenk, das Alfa Romeo anlässlich des110. Geburtstages nicht sich selbst, sondern den Fans macht. DasLimited-Edition-Modell kehrt an die Wurzeln der Marke zurück, als Vertreter derPerformance- und Sportlimousinen.Einzigartige ästhetische und funktionelle Elemente kennzeichnen die neue AlfaRomeo Giulia GTA. Sie ist dabei kein Experiment in Sachen Stil, sondern basiertauf einem Serienmodell, der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Im Lastenheft derIngenieure standen die Optimierung von Aerodynamik und Fahrverhalten sowie dieReduzierung des Gewichts. Dieselben Vorgaben also, die auch für die Alfa RomeoGiulia Sprint GTA von 1965 galten. Die aktiven Aerodynamik-Komponenten wurdenüberarbeitet, um den durch den Fahrtwind erzeugten Abtrieb zu vergrößern. Indiesem Komplex kam den Ingenieuren das in der Formel 1 erlangte Wissen zugute,sie nutzten dabei Synergien mit Sauber Engineering. Dieselbe Idee steckt hinterder Gestaltung von Seitenschürzen, Heckspoiler und aktivem Frontsplitter. Neuist auch die Titan-Abgasanlage von Akrapovič mit in den hinterenKohlefaser-Diffusor integrierten Endrohren sowie die 20-Zoll-Leichtmetallrädermit Zentralverschluss, die zum ersten Mal bei einer Limousine verwendet werden.Das Fahrverhalten optimierten die Ingenieure durch die um 50 Millimeterverbreiterte Spur an Vorder- und Hinterachse sowie durch neue Abstimmung vonFedern, Stoßdämpfern und Fahrwerkslagern.Bei der ebenfalls neuen Alfa Romeo Giulia GTAm gingen die Ingenieure sogar nocheinen Schritt weiter. Der Frontsplitter fällt noch größer aus. Um dieaerodynamische Balance des gesamten Fahrzeugs besonders bei hohenGeschwindigkeiten zu erhalten, steigert ein großer Heckspoiler aus Kohlefaserden Abtrieb an der Hinterachse.Unter der Motorhaube der neuen Alfa Romeo Giulia GTA arbeitet der bewährteV6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum, der in der Alfa Romeo GiuliaQuadrifoglio 375 kW (510 PS) leistet. Bei der neuen Alfa Romeo Giulia GTA istdie Leistung des vollständig aus Aluminium gefertigten Triebwerks auf 397 kW(540 PS) angehoben. Erreicht wurde diese Leistungssteigerung durch dieüberarbeitete Abstimmung des Motors sowie durch die Titan-Abgasanlage vonAkrapovic, die außerdem für einen unverwechselbaren Sound sorgt.Auch der Innenraum der neuen Alfa Romeo Giulia GTA präsentiert sichüberarbeitet. Neu sind beispielsweise die Verkleidung aus Alcantara® für dieArmaturentafel, die Türen, das Handschuhfach, die Dachsäulen und dieMittelflächen der Sitze. Während der viersitzige Innenraum der neuen Alfa RomeoGiulia GTA weitgehend dem Modell Quadrifoglio entspricht, geht die neue AlfaRomeo Giulia GTAm noch einen Schritt weiter in Richtung Motorsport. So wirdAlcantara® noch großflächiger verwendet. Bei diesem Modell ist die hintereSitzbank durch eine Ablagefläche ersetzt, der Aussparungen zum Aufbewahren vonHelmen und Feuerlöscher aufweist. Matt gehaltene Einsätze aus Kohlefaser betonendie technische Ästhetik des Innenraums. Die neue Alfa Romeo Giulia GTAm bietetdarüber hinaus einen Überrollbügel und spezielle Türverkleidungen, in die eineSchlaufe - statt des herkömmlichen Griffs - zum Öffnen der Tür integriert ist,auch dies ein vom Rennsport inspiriertes Detail.Hervorragendes LeistungsgewichtMotorleistung alleine reicht bei einem High-Performance-Fahrzeug nicht aus, eineebenfalls entscheidende Rolle fällt dem Gewicht zu. Entsprechend gründlich sinddie Ingenieure bei der neuen Alfa Romeo Giulia GTA vorgegangen. Es ist ihnengelungen, das Leergewicht um 100 Kilogramm zu reduzieren. Verantwortlich dafürist die weitreichende Verwendung von Leichtbau-Materialien. So bestehenKardanwelle, Motorhaube, Dach, vorderer Stoßfänger, vordereKotflügelverbreiterungen und Einsätze in den hinteren Kotflügelverbreiterungenaus Kohlefaser. Ebenfalls aus Kohlefaser sind die Schalen der Sitze von Fahrerund Beifahrer gefertigt, die in der neuen Alfa Romeo Giulia GTAm umSechspunkt-Hosenträgergurte von Sabelt ergänzt werden. Aluminium wird bei derFertigung von Motor, Türen und Fahrwerksteilen verwendet, spezielle Kunststoffekommen an anderen Stellen des Fahrzeugs zum Einsatz. Bei der neuen Alfa RomeoGiulia GTAm wird eine weitere Gewichtsreduzierung durch die seitlichen undhinteren Fenster aus dem im Motorsport weit verbreiteten Polycarbonat-KunststoffLexan erreicht.Die neue Alfa Romeo Giulia GTAm wiegt leer nur 1.520 Kilogramm. Im Verhältniszum 397 kW (540 PS) starken Motor gesetzt, beträgt das Leistungsgewicht nur 2,82Kilogramm/PS. Das Resultat sind beeindruckende Fahrleistungen. Auch dankStartautomatik (Launch Control) ist der Spurt von null auf 100 km/h in 3,6Sekunden erledigt.Nur 500 ExemplareDie beiden Sondermodelle Alfa Romeo Giulia GTA und Alfa Romeo Giulia GTAm werdenzusammen nur exakt 500 Mal gebaut. Die durchnummerierte und zertifizierteSonderserie schickt sich damit an, wie der Vorgänger aus dem Jahr 1965 zumbegehrten Sammlerobjekt zu werden. Beide Modelle ziehen nicht nur alle Blickeauf sich, dank ausgefeilter technischer Lösungen bringen sie ihre überlegeneLeistung auch problemlos auf die Straße.Ebenso exklusiv wie Alfa Romeo Giulia GTA und Alfa Romeo Giulia GTAm selbst istauch der Service, den Alfa Romeo den 500 glücklichen Käufern bietet.Reservierungen sind ab sofort möglich, der Vorgang wird geschlossen, sobald dieZahl von 500 Stück erreicht ist. Herstellung und Auslieferung jedes Fahrzeugswerden von einem Alfa Romeo Markenbotschafter begleitet. Darüber hinaus erhaltenalle Kunden ein spezielles Begrüßungspaket, bestehend unter anderem aus einemvon Bell gefertigten Helm im GTA-Design, einem Bekleidungsset von Alpine Stars(Rennanzug, -handschuhe und -schuhe) sowie einer maßgeschneiderteFahrzeugschutzhaube von Goodwool. Zusätzlich zu Accessoires und Zubehör umfasstdas Angebot für Kunden außerdem ein Fahrtraining bei der Alfa Romeo DrivingAcademy.Die Fahrzeuge sind in Deutschland derzeit noch nicht bestellbar. Der offizielleKraftstoffverbrauch und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen nach RL80/1268/EWG werden verfügbar sein, wenn die Fahrzeuge homologiert wurden.