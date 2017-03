Unterföhring (ots) -Auf ins Vergnügen! In der fünften Folge von der ProSiebenDating-Show "Kiss Bang Love" wagt Kinderkrankenschwester Alexandradas einzigartige Kussexperiment. Die Frankfurterin: "Ich suche dasAbenteuer und bin ein Adrenalinjunkie." Mit verbundenen Augen küsstdie 30-Jährige folgende zwölf Single-Männer aus ganz Deutschland:Fabian, 24, Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hamburg. AlexandrasResümee: "Der Kuss war sehr gut. Er ist ein bisschen rangegangen undhat mich relativ schnell gepackt und die Kontrolle übernommen."Nuno, 32, Sozialarbeiter für Drogenabhängige aus Freiburg: "Er warsehr zögerlich und nervös, hatte nasse Hände. Er war zu süß, aber ichglaube, ich will lieber einen Macho."Dominik, 24, Chemie und Biotechnologie-Student aus Krefeld: "Erhatte volle weiche Lippen, einen guten Körperbau und ging gut ran.Meine Zunge kam gleich ins Spiel. Das konnte ich gar nichtkontrollieren."Roman, 39, Koch aus Berlin: "Er war gefühlvoll undleidenschaftlich, sehr langsam und erfahren. Und er wirkte etwasälter."Peter, 29, Eventmanager aus Wuppertal: "Er war schüchtern, hataber gezeigt, dass er was drauf hat und unbedingt will."Samuel, 27 Fachlagerist aus Pforzheim: "Dieser Mann hat nach Rauchgerochen. Das war wie Aschenbecher auslecken."Timo, 31 selbständiger Promoter aus Hannover: Er war zaghaft undvorsichtig, dennoch gut. Ich bin sehr zufrieden."Dennis, 24, Frisör aus Hannover: "Die Zunge kam zu schnellrausgepickt."Mario, 26, Verkäufer aus Quickborn: "Da war nix los. Ich wollteihm noch eine Chance geben, aber kam nichts bei rum."Jannis, 31, Rechtsreferendar aus Essen: "Das war gut. Er hattegute Arme und schöne Lippen."Gunther, 27 Jahre Baggerfahrer aus Kaisersesch (Eifel): "Da warwieder eine komische Duftwolke. Er konnte gar nicht küssen.Eigentlich hat er nur die Lippen aufeinander gepresst, den Mundzugelassen und gar nicht aufbekommen."Pascal, 24, Bürokaufmann aus Mannheim: "Das war ein guter Kuss. Erhatte einen schönen Bart und hat mich gut angefasst.""Kiss Bang Love", Donnerstag, 16. März 2017, um 22:30 Uhr aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentTina Land Tel. +49 [89] 9507-1192 Tina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell