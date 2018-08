Alexander Zverev will den Titel in Kanada verteidigen: der Rogers Cup 2018 in Toronto ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag bis Sonntag live aus der kanadischenMetropole- Neben Alexander Zverev sind unter anderem Rafael Nadal, NovakDjokovic und Juan Martin del Potro dabei- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und dasHighlight-Magazin aus Toronto am Montag danach um 21.30 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDIm vergangenen Jahr streckte Alexander Zverev die Trophäe desRogers Cup noch in den Himmel Montreals. Dieses Mal ist im Zuge desjährlichen Wechsels Toronto der Austragungsort des 1000er-Turniers.Doch auch 550 Kilometer weiter westlich will der 21-jährige Deutscheseinen Titel verteidigen. Damals bezwang Zverev Roger Federer. der indiesem Jahr aufgrund von Schulterproblemen auf die Teilnahmeverzichten muss. Die derzeitige Nummer eins der Welt, Rafael Nadal,ist allerdings ebenso dabei wie Wimbledon-Sieger Novak Djokovic undder Weltranglistenvierte Juan Martin del Potro.Sky berichtet ab Montag täglich live und exklusiv aus Toronto. AlsKommentatoren sind Stefan Hempel, Markus Gaupp und Marcel Meinert,der auch das Finale kommentiert, im Einsatz.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP WorldTour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlandserster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auchein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangenTurniers. Die Höhepunkte aus Toronto sind am Montag, 13. August ab21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Der Rogers Cup in Toronto live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Montag, 6.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 7.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 8.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 9.8., ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 10.8., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 11.8., die Halbfinals ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 12.8., das Finale ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, dasDoppel-Finale bereits ab 19.30 UhrMontag, 13.8., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Toronto auf SkySport News HDDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell