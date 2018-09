Hamburg (ots) -Der aktuell beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev haterklärt, warum er ausgerechnet Ivan Lendl als Trainer verpflichtethat - den einstigen Widersacher von Boris Becker, mit dem Zverevbefreundet ist. "Nach Wimbledon dachte ich, jetzt ist die perfekteZeit gekommen, etwas Neues zu probieren", sagte Zverev im Gesprächmit DB MOBIL (Oktober-Ausgabe, EVT 28.10.) "Das körperliche Trainingist hart, und wir arbeiten auch mental. Er zeigt mir, wie ich esschaffen kann, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen." Mit 21 Jahren hatsich Zverev in die Top Five der Weltrangliste emporgespielt. Doch angroßen Turnieren scheitert er immer wieder.Zverev hatte die schwere Wahl zwischen Lendl und Boris Becker,einem engen Freund der Familie. Dass er sich letztendlich gegen diedeutsche Tennis-Ikone entschieden habe, habe auch persönliche Gründe,wie er dem Magazin der Deutschen Bahn sagte. "Ivans Leben ist geradeetwas leichter als das von Boris. Ich habe Boris aber vor derBekanntgabe angerufen und ihm gesagt, schau, ich hätte gern mit dirgearbeitet, und wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber momentan passtIvan einfach besser."Berühmt ist Zverev für seine Gefühlsregungen: Er schreit undzertrümmert Schläger, rund 80 verschleiße er im Jahr, erzählt er DBMOBIL. Für seinen ausgeprägten Ehrgeiz macht er sein Naturellverantwortlich: "Ich bin generell wahnsinnig, das ist bei mir nichtsNeues." Was seine Mutter zu seinen Wutausbrüchen auf dem Court sagt?"Sie schaut meine Spiele gar nicht. Aber im Grunde mag sie das. Siesagt immer, ich müsse meine Gefühle rauslassen, um mich danach besserzu fühlen."Bei Interesse am vollständigen Interview wenden Sie sich bitte anKatja Heer, Telefon 040/3703-5362, heer.katja@territory.de.Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 25.10.2018 unter Angabe von"Titelfoto: ATP & Getty Images".Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:heer.katja@territory.deKatja HeerTELEFON +49 (040) 3703-5362Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell