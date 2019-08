Alexander Posthoff (BANTLEON): Bei Emerging-Markets-Anleihen ist vorerst die Luft raus

Emerging-Markets-Anleihen haben seit Jahresanfang eine überaus positive Wertentwicklung erzielt. Gemessen am Index »Bloomberg Barclays EM USD Aggregate«, der Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen enthält, standen Ende Juli fast 11% Kurszuwachs zu Buche. Neben rückläufigen Risikoaufschlägen profitierten Anleger stark von den global sinkenden Zinsen. Lag die durchschnittliche Rendite dieses Indexes am Jahresanfang noch bei etwa 6,1%, so beträgt sie nun gerade ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



