Alexander McQueen und Vestiaire Collective geben mit Freude eine zukunftsweisende Kollaboration bekannt, die einen Lösungsansatz für einen gemeinsamen Mode-Kreislauf bietet und so Circular Fashion in den Mittelpunkt rückt.

Paris (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit bildet den Auftakt des neuen "Brand Approved"-Programms von Vestiaire Collective, das auf innovativen Technologien basiert und zudem das Engagement von Alexander McQueen für mehr Langlebigkeit von Luxus-Fashion unterstreicht.Ausgewählte Kunden werden dabei von einem Mitarbeiter des Labels Alexander McQueen kontaktiert. Alle Artikel, die der Kunde verkaufen möchte, werden evaluiert und gegebenenfalls mit einem Preis zum Rückkauf versehen. Sobald die Artikel bei Alexander McQueen eingegangen und authentifiziert sind, erhält der Kunde eine Gutschrift, mit der umgehend neue Styles in ausgewählten Alexander McQueen-Geschäften gekauft werden können. Nachdem die Artikel den Authentifizierungsprozess bei Vestiaire Collective durchlaufen haben, werden die Designs mit einem sogenannten NFC-Etikett versehen, mit dem potentielle neue Käufer Zugang zu Informationen erhalten, die die Echtheit des Artikels bestätigen. Die einzigartigen Styles können auf einer speziellen "Brand Approved"-Seite in der Vestiaire Collective-App und auf der Website erworben werden.Die Kollektionen des britischen Labels Alexander McQueen sind bekannt für ihre außergewöhnliche Handwerkskunst und die zeitlos elegante und einzigartig ausdrucksstarke Designs. Sowohl McQueen als auch Vestiaire Collective setzen sich aktiv dafür ein, einen bewussten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in der Modebranche sowie im Konsum- und Verbraucherverhalten zu gehen.Emmanuel Gintzburger, CEO Alexander McQueen, sagt: "Alexander McQueen engagiert sich sowohl im Design Atelier als auch bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für die Förderung von Circular Fashion. Wir freuen uns, das erste Modehaus der Welt zu sein, das mit Vestiaire Collective an seinem Brand Approved-Programm zusammenarbeitet und einzigartig designten Artikeln eine neue Geschichte schenkt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden gleichermaßen begeistert sein werden, Teil einer Initiative zu werden, die das lineare Wirtschaftsmodell herausfordert und einen neuen und nachhaltigeren Standard für die Zukunft setzt. Wir hoffen, dass viele Modehäuser diesem Beispiel folgen werden, denn um eine greifbare Wirkung in der Modebranche zu erzielen, müssen wir gemeinsam aktiv werden."Fanny Moizant, Mitbegründerin und Präsidentin von Vestiaire Collective, sagt: "Wir müssen dringend die Art und Weise ändern, mit der wir derzeit Mode produzieren und konsumieren. Das "Brand Approved"-Programm von Vestiaire Collective bietet eine nachhaltige Lösung, das die Bedeutung der Lebensdauer unserer Kleidung unterstreicht und gleichzeitig Modemarken selbst ermöglicht, ihre linearen Geschäftsmodelle aufzubrechen und Circular Fashion aktiv zu fördern und umzusetzen. Wir freuen uns sehr, den neuen Service in Zusammenarbeit mit dem legendären Modehaus von Alexander McQueen zu starten und die gemeinsame Mission, Circular Fashion ins Herz des Mode-Ökosystems zu rücken, voranzutreiben."Diese einzigartige Kollaboration stellt eine gemeinsame Vision der beiden Firmen dar, eine stärker durchdachte und nachhaltigere Kaufphilosophie in den Mittelpunkt zu rücken. Um mehr über die Zusammenarbeit zu erfahren, können Sie die Vestiaire Collective App herunterladen oder ab dem 16. Februar 2021 auf vestiairecollective.com mehr entdecken.