Alexander König und Ernst Weidenbusch: EU-Kommission bestätigt: GBW-Verkauf war faktisch unausweichlich

München (ots) - Auch die Stellungnahme der EU-Kommissionbestätigt, dass die Bayerische Landesbank mit dem Verkauf derGBW-Anteile richtig gehandelt hat. "Es bleibt dabei: Der Verkauf derGBW-Anteile durch die BayernLB war unausweichlich. Die EU hat dieBayernLB faktisch gezwungen, die Anteile zu verkaufen." So fasst derUntersuchungsausschuss-Vorsitzende und stellv.CSU-Fraktionsvorsitzende, Alexander König den weiteren Verlauf desGBW-Untersuchungsausschusses zusammen."Die EU-Kommission bestätigt unsere Auffassung", so König. Erstensgehörte laut dem Schreiben der EU-Kommission die GBW nicht zumKerngeschäft der BayernLB. Zweitens war ein Kauf der Anteile durchden Freistaat faktisch ausgeschlossen, da der Freistaat dafür dashöchste Gebot hätte abgeben müssen und somit eine Summe oberhalb desMarktpreises hätte bezahlen müssen, den private Bieter bereit warenzu zahlen. Das hätte ein Beihilfeverfahren ausgelöst.Weitere Erhellung könnten auch die persönlichen Aussagen vonMitarbeitern der EU-Kommission bringen. Dass die EU-Kommission dasverweigert und sich nur schriftlich äußert, kritisiert derCSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch. "Soweit die EU-Kommissiondie falsche Darstellung des ehemaligen Vizepräsidenten derEU-Kommission, Joaquín Almunia, formal rechtfertigen will, ist diespolitisch verständlich. Es spricht jedoch Bände, dass dieEU-Kommission keinem einzigen Zeugen eine Aussagegenehmigung erteilthat", so Weidenbusch.Die EU-Kommission stellt in der Stellungnahme vom 18. Juni 2018schriftlich fest:"In §31 Umstrukturierungsmitteilung stellt die Kommission insoweitgenerell fest, dass zur Begrenzung von Wettbewerbsverzerrung alleBeteiligungen, die nicht zur Erhaltung der Lebensfähigkeit der Banknotwendig sind, veräußert werden sollten, damit die Kommission zueinem positiven Ergebnis bei der Prüfung der Zulässigkeit einerBeihilfe kommen kann. Die GBW gehörte nicht zum Kerngeschäft derBayernLB (siehe Erwägungsgrund 205 und 206 der Entscheidung) und warzudem eine wesentliche Beteiligung (Tabelle 12 der Entscheidung.""Punkt 11 des Zusagenkatalogs legt fest, dass die GBW-Anteile zuveräußern sind. Wie unter den Äußerungen zu Frage 1 bereitsfestgestellt, war der Verkauf jedenfalls geeignet, dazu beizutragen,die Bedingungen der Umstrukturierungsmitteilung zu erfüllen. Da dievorgeschlagenen Beteiligungsverkäufe bereits im ursprünglichenUmstrukturierungsplan enthalten waren, wurde sie im Verlauf desförmlichen Verfahrend nicht mehr gesondert thematisiert. Über denVerkauf der GBW-Anteile im Speziellen wurde erste am Ende desVerfahrens auf Grundlage des vorgelegten Zusagenkatalogs hinsichtlichder Verkaufsmodalitäten gesprochen."Ministerpräsident Dr. Markus Söder hatte sich noch alsFinanzminister intensiv dafür eingesetzt, einen Exklusivverkauf derGBW-Anteile auf Basis eines Wertgutachtens zu erreichen. Aber dieEU-Kommission hat dem im März 2012 eine Absage erteilt und dieDurchführung eines Bieterverfahrens gefordert. So führte etwa derZeuge Häusler zu den Versuchen eines Exklusivverkauf an die Kommunenaus: "Im März 2012 jedenfalls war das ganz große Stoppzeichen derEU-Kommission. Denn bis zum März war eines passiert: Die LBBW hattenämlich in Stuttgart ihre Wohnungsbaugesellschaft in einemBieterverfahren mit guten Ergebnissen verkauft, und dadurch sagteHerr Lienemeyer von der EU-Kommission: Wenn das in Stuttgart geht,dann muss das bei euch in München ja auch machbar sein.""Daraus wird deutlich, dass die EU-Kommission einenExklusivverkauf an die Kommunen verboten hat - und zwar insbesonderedeswegen, weil unter Grün-Rot in Stuttgart beim Verkauf der dortigenWohnungsbaugesellschaft auch kein Exklusivverkauf, sondern einVerkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens durchgeführt wurde", erklärtder Ausschussvorsitzende König. "Dementsprechend ordnete dieEU-Kommission final auch die Durchführung eines Bieterverfahrens an."Wörtlich heißt es im maßgeblichen Bescheid C(2013) 507: "EntsprechendVorgabe der EU-Kommission werden die Anteile an der GBW AG im Rahmeneines an Wettbewerbsgrundsätzen orientierten Bieterverfahrensveräußert."