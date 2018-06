Alexander König: Verkauf der GBW-Anteile war unausweichlich (FOTO)

München (ots) -"Die Staatsregierung hat zum Verkauf der GBW-Anteile durch dieBayerische Landesbank im April 2013 immer die Wahrheit gesagt. Dashat die Vernehmung der ersten sieben Zeugen desUntersuchungsausschusses in dieser Woche erneut bestätigt." So fasstder Untersuchungsausschuss-Vorsitzende Alexander König die erstenbeiden Sitzungen zusammen. "Der Verkauf der GBW-Anteile war aufgrundder Forderungen der EU-Kommission unausweichlich. Versuche derStaatsregierung, einen Verkauf der GBW-Anteile zu vermeiden, wurdenvon der EU-Kommission zurückgewiesen."In den Sitzungen hat sich laut König erneut herauskristallisiert,dass auch der vom Freistaat Bayern mehrfach in Brüssel unterbreiteteVorschlag, einen Exklusivverkauf der GBW-Anteile an ein kommunalesKonsortium zu ermöglichen, von der EU-Kommission abgelehnt wurde. Daswürden sowohl die Zeugenbefragung als auch die vorliegenden Aktenbelegen. "Auch der im Rahmen des Verkaufs vereinbarten Sozialchartastand die EU-Kommission anfangs skeptisch gegenüber", sagt König."Sie konnte nur auf massiven Druck des Freistaats Bayern vereinbartwerden."Wären die Forderungen der EU-Kommission nicht erfüllt worden,hätte der BayernLB - wie etwa der WestLB - die Abwicklung gedroht,betont der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch. Weidenbusch istMitglied des Untersuchungsausschusses und war 2008 bis 2013Vorsitzender der Kommission zur parlamentarischen Begleitung derKrisenbewältigung bei der BayernLB. "Die GBW-Anteile hätten dann imRahmen der Abwicklung auch verkauft werden müssen", sagt Weidenbusch."Zusätzlich wäre durch eine Abwicklung erheblicher Schaden für diebayerischen Steuerzahler entstanden."Zum immer wieder thematisierten Kauf der GBW-Anteile durch denFreistaat selbst - auch im Zusammenhang mit Äußerungen des ehemaligenVizepräsidenten der EU-Kommission, Joaquín Almunia - führtWeidenbusch aus: "Einen etwaigen Kauf der GBW-Anteile durch denFreistaat selbst verwies ein beteiligter Zeuge in den Bereich derIllusion." Eine Teilnahme des Freistaats am Bieterverfahren wärefaktisch nicht möglich gewesen. Der Zeuge führte zu den Vorgaben derEU-Kommission in seiner Aussage aus: "Meine Bewertung ist ganz klar,dass der Freistaat Bayern nicht erwerben kann."Zu Behauptungen der SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung, dieBayernLB sei nicht durch Vorgaben der EU-Kommission zu einem Verkaufverpflichtet gewesen, stellt der Ausschussvorsitzende König klar:"Die bisherigen Zeugen haben uns das Gegenteil bestätigt: DieEU-Kommission stellte bezüglich der zu verkaufenden Beteiligungenimmer weiterreichende Forderungen an die Bank. Die EU-Kommission hatimmer mehr gefordert." Der Abgeordnete Weidenbusch stellt nach derbisherigen Beweisaufnahme fest: "Mit ihren Falschbehauptungen beweistdie Opposition aufs Neue, dass sie an wirklicher Aufklärung überhauptkein Interesse hat. Es geht der Opposition ausschließlich um eindurchschaubares Wahlkampfmanöver." Die Ergebnisse seien für dieOpposition entsprechend unbequem. "Dass die Opposition dieÖffentlichkeit hierbei schamlos mit Unwahrheiten bedient, zeigt, dassder Opposition zu Wahlkampfzwecken mittlerweile offensichtlichziemlich jedes Mittel recht ist."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell