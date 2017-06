Alexander Kleinke ist neuer CFO der amedes Holding GmbH (FOTO)

Hamburg (ots) -Die amedes Holding GmbH, ein führender Anbieter interdisziplinärerund medizinisch-diagnostischer Dienstleistungen für Patienten,niedergelassene Ärzte und Kliniken, teilt mit, dass Alexander Kleinkevom Aufsichtsrat zum neuen Chief Financial Officer berufen wurde. Erhat sein Amt zum 06. Juni 2017 angetreten und verstärkt künftig dasFührungsteam um CEO Wolf Frederic Kupatt.Als CFO ist Alexander Kleinke für die Finanzen der amedes-Gruppeverantwortlich. Zudem fallen die Bereiche Einkauf, Recht, IT und dasbelgische Auslandsgeschäft in seine Zuständigkeit. Nach seinemStudium der Volkswirtschaft in Göttingen konnte Alexander Kleinkeseit 1995 umfangreiche Führungserfahrung im Finanzwesen verschiedenerdeutscher Industrieunternehmen sammeln. Von 2003 bis 2008 war er alsVice President Treasury & Investor Relations bei der Symrise AGtätig. Dort verantwortete er als Projektleiter auch den Börsengangdes heute in im M-Dax notierten Unternehmen. Bis zu seinem Wechsel zuamedes war er mehr als acht Jahre lang CFO bei der Jost Gruppe, einemweltweit agierenden Zulieferer der Nutzfahrzeugebranche."Die amedes ist ein hochattraktives Unternehmen mit viel Dynamikund Potenzial in einem stabilen Umfeld", begründet Alexander Kleinkeseine Entscheidung für das Unternehmen. Dr. Angelika Schöchlin,Vorsitzende des Aufsichtsrats, sieht in der Besetzung des erfahrenenManagers einen weiteren wichtigen Schritt zur Sicherung desnachhaltigen Wachstums der amedes: "Wir freuen uns, mit AlexanderKleinke einen hochqualifizierten CFO zur Komplettierung desFührungsteams gewonnen zu haben." CEO Wolf Frederic Kupatt fügthinzu: "Mit der Verstärkung unseres Führungsteams ist die amedes nunideal positioniert, die Chancen im Gesundheitswesen alshochspezialisierter Dienstleister für integrierte Diagnostikwahrzunehmen."Die amedes-Gruppe bietet an über 60 Labor- und Praxisstandorten inDeutschland und Belgien interdisziplinäre undmedizinisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten,niedergelassene Ärzte und Kliniken an. Insgesamt werden täglich mehrals 150.000 Laborproben von speziell qualifizierten Mitarbeitern nachdem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik bearbeitet. Zudemwerden jährlich über 450.000 Patienten von amedes Spezialistenbehandelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich dergynäkologischen und internistischen Endokrinologie. Ein breitesSpektrum an Dienst- und Beratungsleistungen für Labore in Klinikenund Arztpraxen ergänzt das Angebot. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern -darunter über 350 Ärzte und wissenschaftliche Mitarbeiter - istamedes eines der größten Unternehmen in diesem Bereich.www.amedes-group.comPressekontakt:Juliane Ahlers, Leiterin Kommunikationjuliane.ahlers@amedes-group.comTelefon: +49 (0)40 33 44 11 9540Original-Content von: amedes Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell