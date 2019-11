Baden-Baden (ots) - Zwei-Sterne-Koch und Sänger Johannes Oerding zu Gast bei"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", Dienstag, 3. Dezember 2019, 23:30Uhr, SWR FernsehenSterne-Koch Alexander Herrmann ist seit Jahren erfolgreich unterwegs mit Tour,Buch und eigener Fernsehshow. Bei Gastgeber Pierre M. Krause wird erausnahmsweise nicht servieren, sondern er bekommt serviert - allerdings nichtauf die übliche Weise. Die Live-Musik in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3Latenight" kommt diesmal von Johannes Oerding. Zu sehen am Dienstag, 3.Dezember, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Fernsehkoch Alexander HerrmannEs ist die einfache Küche, die Alexander Herrmann bevorzugt. DerZwei-Sterne-Koch ist der Meinung, dass auch in der Küche gilt: "weniger istmehr". Jetzt wird sich zeigen, wie gut seine Geschmacksnerven trainiert sind. Inder Studioaktion "The Paste" serviert "ARD-Buffet"-Koch Rainer Klutsch ihm undPierre M. Krause Speisen, die er auf ganz besondere Weise zubereitet: Erpräsentiert sie nicht auf die übliche ansehnliche Weise, sondern dreht sie vordem Verkosten durch den Mixer. Ob die beiden die Gerichte erkennen? Außerdembesucht Pierre den Weihnachtsmann.Johannes Oerding mit neuem Song live im Studio Musik kommt von Johannes Oerding:Der Sänger und Songwriter singt live seine aktuelle Hit-Single "Alles okay".Johannes Oerding gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Musikern. Jetztveröffentlicht der 37-Jährige sein sechstes Album - wie gewohnt von ihm selbstgeschrieben und komponiert.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Erführt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a.im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe"Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt.Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreisgekrönt - für den er auch in diesem Jahr nominiert war. Auch für denrenommierten Grimme-Preis war der Moderator 2018 mit seiner Show nominiert.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook, Youtube undTwitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathek unterwww.ARDmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zu sehen. WeitereInformationen unter: http://swr.li/pierre-m-krause-show-alexander-herrmannFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4454185OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell