Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Stellv. Präsident des Europäischen Parlaments über Großbritanniens EU-Austritt

Bonn (ots) - "Wir brauchen eine Art TTIP mit Großbritannien"Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Stellv. Präsident des EuropäischenParlamentsNeun Monate nach dem Referendum reicht die britischePremierministerin Theresa May offiziell die EU-Austrittspapiere ein.Für Alexander Graf Lambsdorff (FDP) ist das ein Anlass, auf dieverbleibenden Staaten zu blicken: "Wir hier in Brüssel werden daraufachten, dass wir den richtigen Deal für die restlichen 27Mitgliedsstaaten bekommen. Der Brexit darf die Europäische Unionnicht über das hinaus beschädigen, was durch den Austritt als solchenbereits erreicht worden ist", sagte er dem Fernsehsender phoenix.Auch eine Beschädigung der deutschen Wirtschaft müsse verhindertwerden. Die Pharma-, Chemie- und Autobranche seien durch den Austrittakut bedroht. Wichtig sei nun, für die Zeit nach dem Austritt mitGroßbritannien ein Handelsabkommen zu schließen. "Wir brauchen eineArt TTIP mit Großbritannien, man könnte es BTIP nennen, einebritisch-europäische Trade-and-Investment-Partnerschaft. Dienegativen Folgen für die Wirtschaft müssen so gering wie möglichgehalten werden. Das Handelsabkommen soll klar machen, dass wir dasdemokratische Votum der Briten respektieren, aber denwirtschaftlichen Schaden minimieren. Und da, wo sich Chancen bieten,wo Großbritannien bisher ein Blockierer war, wollen wir dieEuropäische Union modernisieren", so der stellvertretendeEU-Parlamentspräsident.Der Austritt Großbritanniens sei allerdings nicht das größteProblem der EU. Lambsdorff: "Wir haben ja nicht nur den Brexit zubewältigen, sondern mit Trump auch eine große Herausforderung in denUSA. Wir haben in Russland und in der Türkei zwei weitere große,schwierige Nachbarn, verglichen damit sind die Brexit-VerhandlungenVerhandlungen unter Freunden."