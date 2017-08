Bonn (ots) - In den laufenden Brexit-Verhandlungen müsse es vorallem darum gehen, die Rechte der in Großbritannien lebendenEU-Bürger durchzusetzen, meint Alexander Graf Lambsdorff (FDP): "Mansagt von der Europäischen Union oft, sie sei technokratisch undbürokratisch. Ich finde es genau richtig, dass Michel Barnier diesenPunkt als allererstes macht, denn hier geht es ganz konkret umMenschen, hier geht es um Familien, hier geht es um Biografien. Ichglaube, das ist der richtige Ansatz und die britische Seite solltesich hier schnellstmöglich bewegen, festlegen und eine Entscheidungherbeiführen, damit die Menschen nicht in totaler Verunsicherungleben", sagte der Vizepräsident des EU-Parlaments dem TV-Senderphoenix. Nach einem Austritt könne Großbritannien dasAufenthaltsrecht völlig frei gestalten. "Nur eines ist klar", soLambsdorff weiter: "Davon sind drei Millionen unserer Bürgerinnen undBürger und mehrere hunderttausend Deutsche betroffen. WennGroßbritannien sich an der Stelle hartleibig anstellt oder völligunflexibel, dann wird es die Gespräche zu den anderen Themen nichtgerade erleichtern."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell