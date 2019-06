Köln (ots) -Alexander Gerst steht wieder für "Die Sendung mit der Maus" vor derKamera: Genau 50 Jahre nachdem der erste Mensch den Mond betrat,präsentiert der Astronaut in der "Sendung mit der Maus" (WDR) seineneueste Sachgeschichte. Im Mittelpunkt steht der Mond - und wie manMondsand auf der Erde nachmachen kann. Gesendet wird dieSachgeschichte am 21. Juli im Ersten und bei KiKA. An diesem Tagmachte der amerikanische Astronaut Neil Armstrong 1969 den erstenSchritt auf die Mondoberfläche. Damals berichtete der WDR in derNacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 über das spektakuläre Ereignis -Günter Siefahrth kommentierte die erste Mondlandung in einer27-stündigen Live-Reportage aus dem Apollo-Sonderstudio der ARD.Die WDR-Maus-Redaktion setzt damit ihre Zusammenarbeit mit AlexanderGerst fort. Bereits zu seiner ersten Weltraum-Mission 2014 wählte erdie Maus als Glücksbringer und beantwortete aus dem All die Fragender Maus-Zuschauer. Er drehte mehrere Sachgeschichten zur Sonne undzum Mond, und "Die Sendung mit der Maus" begleitete ausführlich seineletzte Weltraum-Mission. Besonders bewegend war die Sachgeschichte,mit der sich Alexander Gerst von der ISS Ende 2018 verabschiedete.Darin appellierte er die Kinder, den blauen Planeten Erde besser zubehandeln als es die Erwachsenen es zurzeit tun. Angesichts der ausdem All sichtbaren Zerstörung des Regenwaldes und derLuftverschmutzung fragte er: "Warum machen wir Menschen sowas? Vonhier oben sieht das nicht aus wie eine gute Idee."Die Maus-Filme zum Weltraum und die bisherigen Sachgeschichten mitAlexander Gerst sind online abzurufen unterspezial.wdrmaus.de/die-maus-im-all.Sendetermine der "Sendung mit der Maus" mit Alexander Gerst:21. Juli 2019, Das Erste, 9.30 Uhr; KiKA, 11.30 Uhr und unterwdrmaus.de, der MausApp und der Mediathek.Redaktion: Joachim Lachmuth (WDR)Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationLena SchmitzTelefon 0221/ 220 7121lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell