Alexander Gauland: Rücktritt von Kramp-Karrenbauer ist zu begrüßen

Berlin (ots) - Der Ehrenvorsitzende der Alternative für Deutschland, Dr.Alexander Gauland, kommentiert den angekündigten Rücktritt von Kramp-Karrenbauerwie folgt:"Der angekündigte Rücktritt Frau Kramp-Karrenbauers ist zu begrüßen. Ihreparteiinterne Politik der Ausgrenzung gegenüber unserer demokratischenBürgerpartei hat sie nicht durchsetzen können und das ist auch gut so. Es istvöllig unsinnig und realitätsfern, auf Dauer nicht mit der AfD zusammen arbeitenzu wollen. Ihre Parteibasis hat das längst erkannt. Sie hat die CDU mit ihremAusgrenzungskurs ins Chaos gestürzt. Wenn die Union lieber Politiker dermehrfach umbenannten SED in Staatsämter hieven will als mit uns auch nur zureden, verabschiedet sie sich aus dem bürgerlichen Lager."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4515797OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell