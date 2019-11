Alexander Gauland / Jörg Meuthen: Der Geist der Freiheit hat die Mauer des SED-Regimes vor 30 Jahren zu Fall gebracht

Berlin (ots) - Die AfD-Bundessprecher Alexander Gauland und Jörg Meuthen feiernden Mauerfall am 9. November 1989 als Glücksfall in der deutschen Geschichte:Alexander Gauland: "Der 9. November ist ein großer Tag für alle Ostdeutschen,die sich vor dreißig Jahren von der Unterdrückung des SED-Regimes friedlichbefreit und das Ende der sozialistischen DDR eingeleitet haben. Als Schabowskiam 9. November auf einer Pressekonferenz nahezu beiläufig die Öffnung derinnerdeutschen Grenze verkündete, gab es kein Halten mehr für Hunderttausende,die nicht mehr hinter dem Eisernen Vorhang eingesperrt sein wollten. Das Endeder DDR nahm ihren Lauf."Jörg Meuthen: "Der Geist der Freiheit hat die Mauer des SED-Regimes vor 30Jahren zu Fall gebracht. Heute ist diese Freiheit wieder bedroht. Doch geradedie Deutschen im Osten lassen sich ihre Freiheitsrechte nicht mehr so schnellnehmen. Ihnen steckt noch die Erfahrung der DDR in den Knochen. Wofür sind sie1989 auf die Straßen gegangen? Wofür haben sie die Mauer zum Einsturz gebracht?Um sich heute wieder vorschreiben lassen zu müssen, was sie sagen, denken,lesen, wählen dürfen? Der Geist der Freiheit bringt früher oder später jedeMauer zum Einsturz. Unsere AfD ist eine freiheitliche Bürgerbewegung, die in derTradition des 9. November 1989 steht."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell