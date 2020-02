Alexander Gauland: Eskalation beenden

Berlin (ots) - In Anbetracht des politischen und medialen Echos der vergangenenTage, insbesondere nach der Bluttat von Hanau, erklärt der Ehrenvorsitzende derAlternative für Deutschland, Alexander Gauland:"Der Amoklauf von Hanau war das Werk eines geisteskranken Rassisten. Nichts,aber auch gar nichts in dessen Einlassungen steht auch nur ansatzweise in derNähe irgendeiner AfD-Position. Dennoch waren sich noch am Tag des Bekanntwerdensder Tat, von Frau Kramp-Karrenbauer bis Springer-Chef Döpfner viele soforteinig, nun müsse noch schärfer gegen die AfD vorgegangen werden. Und natürlichkam Döpfner nicht ohne impliziten Nazi-Vergleich aus.Als sich der NSU durch Deutschland mordete gab es noch gar keine AfD. Dashindert FAZ-Herausgeber Berthold Kohler jedoch nicht daran, selbst diese Tatenin seinem Kommentar mit der AfD in Verbindung zu bringen. Wenn ein AfD-Mitgliedirgendwo in der Republik eine missverständliche Äußerung von sich gibt, ist dasfür das Gros der Kommentatoren sofort 'entlarvend' und man sieht 'die Maskenfallen'. Noch die abwegigste und unlogischste Argumentationskette ist dabeirecht und billig, wenn es gilt, uns vermeintlich als 'Faschisten' und 'Nazis' zu'demaskieren'.Alles was nicht irgendwie in diese Erzählung hineingepresst werden kann ist dann'bürgerliche Fassade'. Selbstreflexion wird interpretiert als 'Kreide fressen'.Und der Ton von Spitzenpolitikern und Leitmedien wird dabei immer martialischer.Ein solches Vorgehen macht den Diskurs unmöglich. Wer so schreibt und spricht,der will keine Debatte. Der will nicht über Inhalte und Positionen streiten. Dieeinzige parlamentarische Opposition gegen die linke Regierungspolitik sollvielmehr um jeden Preis eliminiert werden. Der Zweck heiligt dabei die Mittelund die werden von Mal zu Mal drastischer.Mein Appell zur verbalen Abrüstung richtet sich sicher auch an uns selbst.Zuvörderst aber an jene, die den AfD-Mitgliedern attestieren, sie hätten 'ihrMenschsein verwirkt'. Gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft inDeutschland war Widerstand auch mit Gewalt moralisch unzweifelhaft geboten. Weruns verbal in die Nähe dieses Regimes stellt, uns gar unverhohlen damitgleichsetzt, der offenbart nicht nur völlige Geschichtsvergessenheit, derrechtfertigt - fahrlässig oder vorsätzlich - physische Gewalt gegen uns. Ichfordere daher nochmals alle Beteiligten eindringlich dazu auf, diese gefährlicheEskalation endlich zu beenden."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4530141OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell