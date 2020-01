Alexander Gauland: Es steht nicht gut um unsere Demokratie

Berlin (ots) - Der Ehrenvorsitzende der Alternative für Deutschland, Dr.Alexander Gauland, kommentiert die erneute Verschiebung des BerlinerAfD-Landesparteitages wie folgt:"Dass die Berliner AfD durch massive Gewaltandrohungen gegenGaststättenbetreiber daran gehindert wird, ihren Parteitag abzuhalten, wäre dochfür unseren Bundespräsidenten Steinmeier die passende Gelegenheit, auchhierzulande öffentlich davor zu warnen, wie schlecht es um die demokratischeWillensbildung bestellt ist. Es erinnert schon stark an autokratische Staatenwie Chile, wenn Linksautonome eine demokratisch gewählte Partei so einschränkenkönnen, dass sie ihren Parteitag nicht ausrichten kann. Neben BundespräsidentSteinmeier müsste sich auch der Regierende Bürgermeister schützend vor die AfDstellen und ihr einen öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Die Forderungläuft sicherlich ins Leere. Man freut sich eher klammheimlich mit denLinksautonomen, dass sie den Weg ebnen konnten, die AfD wieder einmal vondemokratischen Prozessen ausgeschlossen zu haben. Es steht nicht gut um diedemokratische Willensbildung in Deutschland."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4501204OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell