Alexander Gauland (AfD): Björn Höcke ist bürgerlich

Bonn/ Berlin (ots) - AfD-Bundesvorsitzender Alexander Gaulanderwartet nicht, dass es nach den gestrigen Wahlsiegen seiner Parteiin den ostdeutschen Bundesländern intern Auseinandersetzungen umEinfluss geben wird. "Ich sehe keinen Machtkampf in der AfD."Sicherlich würden die Landesverbände aus Sachsen und Brandenburg nachihren sehr guten Ergebnissen aber mehr Mitsprache beanspruchen.Gauland stellte sich im phoenix-Interview im Hinblick auf dieLandtagswahl in Thüringen Ende Oktober vor den umstrittenen ThüringerAfD-Chef Björn Höcke. "Natürlich ist er ein bürgerlicher Politiker.Was sollte ich von einem ehemaligen Studienrat sonst sagen."Koalitionen in den Ländern schloss Gauland nicht aus, dies hängeallerdings nicht von der AfD ab. "Es kommt vor allem auf die CDU an,sie wäre ein möglicher Partner", so der AfD-Vorsitzende.