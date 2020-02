Alexander Eggermont erhält Deutsche Krebshilfe Preis / Arzt und Krebsforscher für Verdienste in der Patientenversorgung geehrt

Bonn (ots) - Der niederländische Onkochirurg und Wissenschaftler Professor Dr.Dr. h.c. Alexander Eggermont war maßgeblich am Aufbau eines Netzwerks vonKrebs-Exzellenzzentren zur Verbesserung der onkologischen Versorgung inDeutschland beteiligt. Am heutigen Weltkrebstag, dem 4. Februar 2020, wird erdafür mit dem Deutsche Krebshilfe Preis 2019 geehrt. Dr. Fritz Pleitgen,Präsident der Deutschen Krebshilfe, überreicht die hochrangige Auszeichnung imRahmen eines Festaktes im Alten Rathaus in Bonn. Der Deutsche Krebshilfe Preisist mit 15.000 Euro dotiert."Die Deutsche Krebshilfe zeichnet heute einen Arzt und Wissenschaftler aus, deres sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Heilungschancen krebskranker Menschenzu erhöhen und ihnen die bestmögliche Versorgung zugänglich zu machen", sagtPleitgen. Professor Dr. Dr. h.c. Alexander Eggermont werde für sein wegweisendesEngagement zur nachhaltigen Verbesserung der interdisziplinären onkologischenVersorgungsstrukturen und Initiierung von Onkologischen Spitzenzentren inDeutschland geehrt.Die Onkologischen Spitzenzentren wurden vor 13 Jahren von der DeutschenKrebshilfe nach dem Vorbild der US-amerikanischen Comprehensive Cancer Center imRahmen eines langfristig angelegten Förderprogrammes auf den Weg gebracht. Diegemeinnützige Organisation verfolgt damit das Ziel einer flächendeckendenPatientenversorgung auf höchstem medizinischem Niveau und nach aktuellemonkologischem Wissensstand. Die förderungswürdigen Zentren werden seitdemregelmäßig auf den Prüfstand gestellt und durch eine internationaleGutachterkommission ermittelt. Professor Eggermont hat seit Beginn des Programmsim Jahr 2007 den Vorsitz der Kommission inne."Mit Alexander Eggermont wird ein international anerkannter Pionier der modernenOnkologie ausgezeichnet, der sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweitgroße Verdienste erworben hat. Der Deutsche Krebshilfe Preis 2019 ist einewunderbare Auszeichnung für seine phänomenalen Beiträge", so Professor Dr. Dr.h.c. mult. Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin, inseiner Laudatio auf den Preisträger.Professor Eggermont ist seit Anfang des Jahres wissenschaftlicher Direktor desPrincess Máxima Zentrums für Pädiatrische Onkologie in Utrecht/Niederlande. Erhat darüber hinaus einen Lehrstuhl für Onkologie an der Universität Paris-Südinne. Von 2010 bis 2019 war er Generaldirektor des größten europäischen Zentrumsfür Krebsforschung und Krebstherapie Gustave Roussy in Villejuif bei Paris.Professor Eggermonts medizinisches Interesse gilt gleichermaßen derchirurgischen Onkologie und der Krebsforschung. Nach seiner Ausbildung zumChirurgen hat er sich früh auf die Behandlung von Haut- und Weichteiltumoren,auf Immuntherapie sowie Arzneimittelentwicklung spezialisiert. Mehr als 900Publikationen in Fachzeitschriften und Büchern belegen, dass Professor Eggermontwissenschaftlich hochaktiv ist. Auch als langjähriger Präsident bedeutendereuropäischer Fachgesellschaften wie der European Academy of Cancer Sciences, desCancer Core Europe oder der European Organisation for Research and Treatment ofCancer gestaltete er die Vernetzung und Kooperation der Tumorforschung aufinternationaler Ebene entscheidend mit."Das Förderprogramm 'Onkologische Spitzenzentren' der Deutschen Krebshilfe giltmittlerweile in der Krebsmedizin und-forschung als das möglicherweisewirkungsvollste Förderprogramm unserer Organisation seit unserer Gründung vorüber 45 Jahren", sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe, anlässlich der Preisverleihung. "Dazu hat Professor Eggermont alsinternational anerkannter Experte in der Onkologie und Vorsitzender derGutachterkommission für dieses Programm maßgeblich beigetragen."Mit der Verleihung des Deutsche Krebshilfe Preises an herausragende Ärzte undWissenschaftler auf dem Gebiet der Onkologie will die gemeinnützige Organisationden großen Stellenwert der Krebsforschung im Kampf gegen die Krankheit zumAusdruck bringen. Ebenso möchte sie das Engagement von Experten undPersönlichkeiten würdigen, die die Versorgung krebskranker Menschen entscheidendverbessert haben. Damit kommt sie dem letzten Wunsch von Dr. Wilhelm Hoffmannnach: Er hinterließ der Deutschen Krebshilfe im Jahr 1996 eine namhafteErbschaft verbunden mit der Auflage, den Erlös zinsbringend anzulegen und ausden Erträgen einen jährlichen Preis für herausragende Arbeiten in der Onkologiezu vergeben.Interviewpartner, Foto und Lebenslauf des Preisträgers auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116010/4510833OTS: Deutsche KrebshilfeOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell