Alexander, Baldwin-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Alexander & Baldwin Inc weist am 23.10.2021, 09:46 Uhr einen Kurs von 24.72 USD an der Börse auf.

Die Aussichten für Alexander & Baldwin Inc haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Alexander & Baldwin Inc beläuft sich mittlerweile auf 19,18 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,72 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,88 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 22,47 USD. Somit ist die Aktie mit +10,01 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Alexander & Baldwin Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Alexander & Baldwin Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Alexander & Baldwin Inc insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 102,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Alexander & Baldwin Inc damit 94,62 Prozent über dem Durchschnitt (7,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 7,88 Prozent. Alexander & Baldwin Inc liegt aktuell 94,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".