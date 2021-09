Alexa, wer ist Speed U Up?

Chur (ots) -Standort-Eröffnungsevent der Speed U Up Gruppe in Chur widmet sich dem Megatrend “Sprachassistent und Voice Showcase”Im Rahmen eines Gartenfestes am 15. September 2021 im neuen “House of Voice” an der Rätusstrasse in Chur feierte das erfolgreich aufgestellte Kernteam der Speed U Up Suisse erste Erfolge. Es war die ideale Gelegenheit, um KundInnen, EntscheiderInnen, Markenverantwortliche sowie Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Medien und Technologie miteinander ins Gespräch zu bringen. Zur Gartenparty erschien so ziemlich alles was in der Bündner Politik und Wirtschaft Rang und Namen hat: Vom St. Moritzer Gemeinderatspräsidenten Christian Jott Jenny über den Direktor der Rhätischen Bahn Renato Fasciati bis zu Regierungsrat Marcus Caduff liess sich niemand die Gelegenheit entgehen mit dem Start-up in Kontakt zu treten. Moderiert wurde der Anlass vom ehemaligen Skirennfahrer und heutigen SRF-Skiexperten Marc Berthod.Mit Einblicken zur positiven Bilanz des ersten Geschäftshalbjahres sowie weiteren Erfolgen – z.B. für die Kunden Graubünden Ferien, Weisse Arena AG und Zermatt – lieferten die Speed U Up Suisse-Verwaltungsratsmitglieder Susanne Lebrument und Sven Thoenes den Einstieg für einen inspirierenden Austausch. Ausserdem bestärkte Susanne Lebrument einmal mehr die unmittelbar bevorstehende Erweiterung der Kapazitäten am Standort in Chur um bis zu zehn Arbeitsplätze für Voice Dialog DesignerInnen, UX-SpezialistInnen und DeveloperInnen. Die Jobs werden ab der kommenden Woche ausgeschrieben.Ein Gartenfest im Zeichen von „Digital Pioneering“ – in Theorie und PraxisKaum jemand kann so viel über Arbeitsplätze, technologische Entwicklung und deren Anwendung in Graubünden berichten wie Marcus Caduff, Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales sowie Victor Zindel, Leiter Kontaktstelle Wirtschaft der Stadt Chur. Sie schilderten beim Event ihre Sicht auf das Thema Digitalisierung Graubündens – mit Blick auf das Hier und Heute, aber auch mit Blick in die Zukunft. Sprachanwendungen im Tourismus – von der Aufbereitung touristischer Inhalte am Infoschalter bis hin zu Voice Commerce und Voice Marketing – entwickeln sich in den nächsten Jahren zu zentralen Themen für den Gast. Davon sind auch viele TrendexpertInnen überzeugt. Beinahe jeder zweite Haushalt, z.B. im für den Schweizer Tourismus wichtigen Quellmarkt Deutschland, besitzt mittlerweile einen Smart-Speaker. Somit ist für die Speed U Up Gruppe und ihren Kunden klar: Jetzt gilt es, auch dort gefunden und GEHÖRT zu werden.Neben bereits umgesetzten Voice Projekten mit BOSE/Wien Tourismus für die Österreich Werbung und einem Kochrezepte-Skill für den Japanischen und US-Markt, demonstrierte im Anschluss Gastmoderator und Ex-Skirennfahrer Marc Berthod den geladenen Gästen, wie Sprachassistenten in Zukunft im Tourismus eingesetzt werden können. Er fragte, als wäre er ein Gast in einem Hotel, die Sprachassistentin Alexa von Amazon, welche Freizeitmöglichkeiten es in Chur denn gibt. Alexa antwortete: «Du kannst das Rathaus besuchen oder ins Café Maron gehen». Alexander Efa, Head of Software bei der Speed U Up und Flurin Carigiet, Technischer Projektleiter, erörterten mit den Gästen die touristischen Anwendungen und die dazugehörige Content-Erstellung für Sprachassistenten oder z.B. AR-Brillen, die Speed U Up entwickelt und vermarktet.Der Leitgedanke der Speed U UpDie Speed U Up Gruppe, Teil des Schweizer Medienunternehmens Somedia, ist ein Marketing- und Technologieunternehmen mit Fokus auf datengetriebene digitale Kommunikation, massgeschneiderte Content-Produktion sowie Spracherkennung mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Seit Januar 2021 arbeitet die Speed U Up Gruppe nun auch am neuen Standort in der Rätusstrasse 2 in Chur mit KollegInnen im gesamten Alpenraum erfolgreich an Kommunikations- und Technologielösungen unter dem Leitgedanken „Future of Voice” und Campaigns im Bereich Destinations & Mobility.Pressekontakt:Sarah Huber, Verwaltungsrätin und Unternehmenskommunikation Speed U Up GruppeE-Mail: sarah.huber@speed-u-up.atTelefon: +43 664 5474954Susanne Lebrument, Delegierte des Verwaltungsrats Somedia und Speed U Up Suisse AGsusanne.lebrument@speed-u-up.chTelefon: +41 795710892Original-Content von: Speed U Up, übermittelt durch news aktuell