"Alexa, spiele die neue Single von Ed Sheeran": Amazon Music erweitert Alexa Musik-Sprachsteuerung in Deutschland

Luxemburg (ots) -- Neue innovative Sprachbefehle ermöglichen es Musikfans, mitAlexa natürlich und intuitiv über Musik zu sprechen - und siezum persönlichen DJ mit Sofort-Zugriff auf über 40 MillionenSongs zu machen- Lieblingsmusik auf Amazon Echo und Echo Dot noch einfacherfinden: Ab sofort reagiert Alexa auf Musikwünsche nach Stimmung,Tempo, Ära, Popularität, Chronologie sowie nachNeuveröffentlichungen- Exklusive Amazon Music Unlimited-Mitgliedschaft für Besitzereines Amazon Echo oder Echo Dot für nur 3,99 EUR pro MonatMusik zu finden oder zusammenzustellen ist oft nicht einfach.Entweder fehlt das Wissen über Song- und Album-Titel oder Genres -oder man muss lange mit dem Mobiltelefon recherchieren, bis man dasrichtige gefunden hat. Hört man beispielsweise auf dem Nachhausewegim Autoradio die Neuerscheinung des Lieblingskünstlers und möchte denSong zuhause nochmals in Ruhe genießen, musste man bisher erst einmalrecherchieren wie der Song heißen könnte. War der neue Song von EdSheeran "Shape of You" oder "Castle on the Hill" oder eher "Perfect"?Wie komfortabel wäre es, einfach Alexa zu fragen "Spiele die neueSingle von Ed Sheeran" und darauf zu warten, dass sie "Galway Girl",die neueste Auskopplung des britischen Stars spielt. Wenn manaufgeschnappt hat, dass Depeche Mode ein neues Album herausgebrachthat, würden nur eingefleischte Fans nach "Spirit von Depeche Mode"fragen. Die natürliche Frage danach lautet: "Alexa, spiele das neueAlbum von Depeche Mode".Hier setzten die neuen, erweiterten Musik-Sprachbefehle von AmazonMusic an. Ab sofort ist es möglich, mit Alexa, der intelligentenSprachsteuerung von Amazon, so natürlich über Musik zu sprechen wieman es auch mit einem Freund tun würde. Egal ob konkreterMusikwunsch, ob man den Namen eines Songs vergessen hat oder einfachnur seine Kinder vor dem abendlichen Schlafengehen mit entspannterMusik beruhigen möchte - dank intuitiven Sprachkommandos wie "Alexa,spiele die neue Single von Rag'n'Bone Man" oder "Alexa, spiele ruhigeKindermusik" werden Amazon Echo und Echo Dot im Handumdrehen zumpersönlichen DJ - und das ganz ohne vorher langwierig recherchierenzu müssen. Alexa unterstützt künftig auch, wenn man beispielsweisemit Freunden eine spontane Motto-Party veranstalten, aber nur Songsvon David Bowie aus den 80ern hören möchte. Hierfür sagt man "Alexa,spiele David Bowie Songs aus den 80ern". Wenn man interessiert ist,was im eigenen Geburtsjahr in den Charts angesagt war oder wozu dieGroßeltern getanzt haben, sagt man einfach "Alexa, spiele die Hitsvon 1976" oder "Alexa, spiele Musik aus den 50ern" - und Alexa stelltin wenigen Sekunden die Songs zusammen."Nie zuvor war es für Musikfans einfacher und intuitiver, dieMusik zu finden, die man in einem bestimmten Moment hören möchte", soSteve Boom, Vice President Amazon Music. "Die Zeit, die unsere Kundendem Musikhören widmen, ist Dank der innovativen Sprachsteuerung mitAlexa signifikant angestiegen. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zuleisten, dass Musik wieder den Weg zurück vom Mobiltelefon in dieeigenen vier Wände findet - ein Ort, der lange Zeit von Spielkonsolenund Fernsehgeräten dominiert wurde."Neue Musik-Sprachbefehle, die Alexa ab sofort beherrscht:- Sie möchten die neueste Single von Adel Tawil hören, aber wissenden Namen des Songs nicht oder haben ihn vergessen? Sagen Sieeinfach "Alexa, spiele die neue Single von Adel Tawil".- Sie möchten die beliebtesten Songs Ihres Lieblingskünstlershören? Sagen Sie einfach "Alexa, spiele die beliebtesten Songsvon Katy Perry".- Sie suchen Musik, die Sie in Partylaune für den bevorstehendenClubbesuch bringt oder die Kinder vor dem Einschlafen schoneinmal beruhigen? Sagen Sie einfach "Alexa, spiele Musik, diegute Laune macht" oder "Alexa, spiele ruhige Kindermusik".- Sie wollen entspannen und dabei musikalisch unterstützt werden?Sagen Sie "Alexa, spiele langsame Jazzmusik" und Alexa wirdentspannte Jazzsongs abspielen.- Sie suchen Musik aus einem speziellen Jahr? Sagen Sie "Alexa,spiele die Hits von 2016".- Sie wollen ein bestimmtes Genre oder Künstler aus einerbestimmten Ära hören? Sagen Sie "Alexa, spiele Robbie Williamsaus den 90ern" oder "Alexa, spiele Rock aus den 80ern".Weitere Musik-Sprachbefehle, die Alexa beherrscht- Sie möchten James Blunt hören? Sagen Sie einfach "Alexa, spieleJames Blunt".- Sie möchten "Tape", das aktuelle Album von Mark Forster hören?Sagen Sie "Alexa, spiele Tape von Mark Forster".- Sie wollen Musik eines bestimmten Genres hören? Egal ob Rock,Pop oder Kindermusik, Alexa wird eine Playlist passend zu IhrenHörgewohnheiten auswählen.- Sie möchten wissen, wie der aktuell wiedergegebene Titel heißtoder von welchem Künstler er stammt? Sagen Sie "Alexa, wie heißtdieser Song?" und Alexa wird Ihnen den Namen des Künstlers undden Song nennen.- Sie haben keinen bestimmten Musikwunsch? Sagen Sie "Alexa, spielMusik" und Alexa wird etwas für Ihren persönlichenMusikgeschmack finden.Weitere Informationen über Amazon Music Unlimited:www.amazon.de/AmazonMusicUnlimited.Über Amazon MusicAmazon Music ist die erste Adresse für alle Musik-Fans inDeutschland und Österreich: Neben einer breiten Auswahl an CDs, Vinylund MP3-Downloads bietet Amazon Music zwei Musik-Streaming-Services:Amazon Music Unlimited und Prime Music. Prime Music ist fürPrime-Mitglieder kostenlos und bietet Zugriff auf mehr als 2Millionen Songs. Der kostenpflichtige Service Amazon Music Unlimitedumfasst mehr als 40 Millionen Songs und kostet für Prime-Mitglieder7,99 EUR/Monat oder 79 EUR/Jahr, Nicht-Prime-Mitglieder zahlen 9,99EUR/Monat. Für die Nutzung auf einem Echo oder Echo Dot kostet dieMitgliedschaft 3,99 EUR/Monat. Amazon Music Unlimited für Familienkostet 14,99 EUR/Monat für bis zu 6 Familienmitglieder, fürPrime-Mitglieder auch 149 EUR/Jahr. Bei Neuanmeldung startetautomatisch die 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft. Weitere Informationen unter http://www.amazon.de/AmazonMusic
Über Amazon
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.