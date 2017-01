Alexa an Bord: Ford und Amazon holen Assistentin für Shopping, Suchen und Smart Home-Steuerung ins Auto (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Köln / Las Vegas (ots) -- Ford und Amazon eröffnen Autofahrern die Möglichkeit, denCloud-basierten, sprachgesteuerten Assistenz-Service Alexawährend der Fahrt zu nutzen- Erstmals überhaupt zieht die Amazon-App ins Auto ein - Alexawird über die AppLink-Funktion des Konnektivitätssystems FordSYNC 3 eingebunden- Alexa ermöglicht im Fahrzeug das Abspielen von Hörbüchern, Musikund Nachrichten, lokale Suchen und Navigation sowie dasBearbeiten von Amazon-Warenkörben- Zu den angebotenen Features zählt darüber hinaus die Steuerungvon Smart Home-Funktionen vom Fahrzeug aus- Über Alexa können Internet-gebundene Funktionen wie Licht,Alarmanlagen, Garagentore und weitere Alexa Smart Home-Gerätevon unterwegs bedient werden- Durch Home-to-Car-Funktionen lassen sich Motoren vonElektroautos starten, Türen ver- und entriegeln und Daten wieKraftstoffvorrat oder elektrische Reichweite ablesenMillionen Verbraucher in aller Welt sind im vergangenen Jahr zuFans von Amazon Alexa geworden. Viele davon nutzen den Service überdie sprachgesteuerten Audiogeräte Amazon Echo oder Amazon Echo Dot.Demnächst können sich Ford-Besitzer auch unterwegs von Alexa helfenlassen: Die Kooperation von Ford und Amazon macht es möglich, dieclevere Assistenz-App während der Fahrt in einem Ford zu nutzen.Damit zieht erstmals überhaupt die Amazon-App ins Auto ein. DieAlexa-Technologie wird über die AppLink-Funktionalität desKommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC 3 realisiert.Fahrer mit diesem System an Bord brauchen lediglich den Knopf zurAktivierung der Spracherkennung zu drücken, dann "Alexa" zu sagen undihre Frage zu stellen beziehungsweise ihren Wunsch zu äußern. Derzeitlaufen hierzu Beta-Tests mit Ford-Mitarbeitern.Die Integration von Alexa gilt als die bisher umfassendsteVernetzung mit einem Fahrzeug. Kunden von Ford können mithilfe dieserTechnologie am Steuer Hörbücher genießen, im Amazon-Universumeinkaufen, lokale Ziele suchen, diese direkt ins Navigations-Systemübertragen und vieles mehr. Umgekehrt lassen sich von zuhause aus miteinfachen Sprachbefehlen beispielsweise Fahrzeuge starten sowie ver-und entriegeln oder auch relevante Daten wie Kraftstoffvorrat oderder Batterieladezustand eines Elektroautos abrufen."Ford und Amazon teilen die Vision, dass jeder Mensch seinebevorzugten Mobilgeräte und Services mit seiner eigenen Stimmeaufrufen und bedienen können sollte", erklärt Don Butler, LeitenderDirektor Ford Connected Vehicle and Services. "In Kürze können unsereKunden ihre Autos von zuhause aus starten und ihre vernetztenWohnungen von unterwegs bedienen - so erleichtern wir Schritt fürSchritt ihr Leben."Erste Integrationsphase beginnt in den USA noch im JanuarDie erste Phase der Integration von Alexa in Modelle von Fordbeginnt in den USA bereits noch im Januar 2017. Ab dann lassen sichkompatible Fahrzeuge - das heißt: Autos, die das KonnektivitätssystemFord SYNC 3 an Bord haben - über heimische Alexa-Eingabegeräte wieAmazon Echo, Echo Dot und Amazon Tap erreichen.Mit Beginn der zweiten Phase, die in den USA voraussichtlich imSommer dieses Jahres startet, stehen dann auch vielfältigeAlexa-Services im Auto zu Verfügung - natürlich per Sprachbedienung,damit der Fahrer die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straßebehalten kann. Auf Wunsch liest die App Wettervorhersagen vor, spieltMusik-Titel ab, checkt die aktuelle Nachrichtenlage oder notiertgeplante Einkäufe auf einer Merkliste - alles vom Auto aus.Autofahrer könnten Alexa beispielsweise bitten, Milch oder Batterienauf den Einkaufszettel zu setzen, statt anzuhalten, einen Stift zusuchen und es zu notieren."Wir finden es großartig, in Zusammenarbeit mit Ford dasKundenerlebnis sowohl im Auto als auch zuhause weiter zu verbessern",sagt Steve Rabuchin, der für Alexa verantwortlicheAmazon-Vizepräsident. "Wir sind überzeugt, dass der Sprachsteuerungdie Zukunft gehört, ganz besonders im Auto. Die Möglichkeit, amSteuer allein mit der eigenen Stimme ein Smart Home zu bedienen,Entertainment-Angebote abzurufen, to-do-Listen und vieles mehr zumanagen, führt zu einem herausragenden Mobilitätserlebnis. Wir könnenes kaum erwarten, dass die ersten Ford Kunden es ausprobieren."Alexa unterwegs: mobiler Kommunikations-AssistentWird Alexa während der Fahrt beispielsweise nach bestimmten Zielenin der Nähe gefragt, greift die Anwendung auf die Positionsbestimmungdes Fahrzeugs zu und findet die gewünschten Adressen in der näherenUmgebung. Ein Beispiel: Sagt der Fahrer "Alexa, finde dasnächstgelegene italienische Restaurant", liefert die Technologie dieAntwort und transferiert die Adresse ins Navigationssystem von FordSYNC 3.Auch die eigenen Lieblingsbücher können Autofahrer jetzt unterwegsgenießen. Über die Sprachausgabe des Programms Whispersync for Voicestellt Alexa ein Audible-Hörbuch bereit. Besonders nützlich: DaWhispersync for Voice alle angemeldeten Geräte synchronisiert, gehtder Hörbuchspaß an exakt jener Stelle weiter, wo der Fahrer zuhauseaufgehört hat.Besitzt der Kunde ein Haus oder eine Wohnung mit Alexa SmartHome-Funktionalitäten, lassen sich Raumbeleuchtung, Alarmanlagen,Heizungsthermostate und vieles mehr vom Auto aus steuern.Alexa zuhause: praktische Fernbedienung für das vernetzteAutomobil Besitzer eines Ford Focus Electric, Fusion Energi und C-MAXEnergi kommen dank der MyFord®-Mobil-Technologie als erste in denGenuss der Home-to-Car-Funktionalitäten. Mittels Alexa können dieFahrer dieser Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle von Ford vieleFunktionen ihres Fahrzeugs ganz einfach von zuhause aus bedienen. Sienutzen dazu die sprachgesteuerten Eingabegeräte Amazon Echo, Echo Dotoder Amazon Tap. Wer Alexa über eines dieser Geräte anspricht, kann:- den Motor starten oder ausschalten- die Fahrzeugtüren ver- und entriegeln- Reichweite und Batterieladestatus prüfen- den Benzinvorrat ablesen- eine Übersicht der gefahrenen Strecken erhalten.Die Dialoge mit Alexa klingen beispielsweise so:Nutzer: "Alexa, bitte MyFord Mobile, mein Auto abzuschließen."Alexa: "Verriegelungsbefehl wird ans Auto geschickt."Nutzer: "Alexa, bitte MyFord Mobile, mein Auto zu starten."Alexa: "Startbefehl wird ans Auto geschickt."Nutzer: "Alexa, frage MyFord Mobile nach der Reichweite."Alexa: "Ihr Fahrzeug ist zu 83 Prozent aufgeladen. Die elektrischeReichweite beträgt 26 Kilometer, der Benzinvorrat reicht für 323Kilometer, die Gesamtreichweite beträgt 349 Kilometer."Derzeit arbeitet Ford daran, über SYNC Connect auch dieHome-to-Car-Kommunikation über Alexa zu integrieren.Ein Video zeigt die Integration von Amazon Alexa in Modellen vonFord https://www.youtube.com/watch?v=cHWvpa8Ge58&feature=youtu.be.Unterstützt durch SmartDeviceLinkDurch die Zusammenarbeit bei der Integration von Alexa insFahrzeug lernte Amazon die AppLink-Software von Ford kennen, dieunter anderem als gemeinsames Protokoll für die Vernetzung vonSmartphone-Apps mit Ford SYNC 3 dient. AppLink basiert jetzt auf derOpen Source-Software SmartDeviceLink. Dieser kommendeBranchenstandard wurde 2013 ins Leben gerufen, als Ford denoriginalen AppLink-Code veröffentlichte, damit weitereAutomobilhersteller diese Software zur Vernetzung kompatiblerSmartphone-Apps mit ihren jeweiligen Konnektivitäts-Ssystemeneinsetzen.Soeben haben Ford und Toyota - der erste Automobilhersteller, derneben Ford auf SmartDeviceLink setzt - hierfür ein Konsortium namensSmartDeviceLink (sdl) gegründet. Zu den sdl-Gründungsmitgliederngehören vier weitere Automobilhersteller sowie mehrere Zulieferer.Auch Amazon beabsichtigt, diesem Zusammenschluss beizutreten, um dieEinsatzmöglichkeiten für Alexa in Fahrzeugen auszuweiten. Ziel desSmartDeviceLink-Konsortiums ist es, die Open Source-Software für alleMitglieder weiter zu optimieren sowie App-Entwicklern undService-Anbietern den Marktzugang zu einer großen Bandbreite anKunden und Fahrzeugmodellen zu erleichtern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell