Alex setzt bei Expansion auf Qualität vor Quantität / Erlebnisgastro-Kette mit hoher Profitabilität in 2016 dank Individualität auf lokaler Ebene, Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und Digitalisierung

Wiesbaden (ots) - Mit den von ihr betriebenen 43 deutschenErlebnisgastronomie-Betrieben der Marken ALEX (39), Brasserie (3) undAll Bar One (1) hat die Mitchells & Butlers Germany GmbH imvergangenen Geschäftsjahr (zum 31.12.2016) ein Umsatzwachstum von 4,1Prozent auf 105,6 Mill. Euro (i. Vj. 101,4) erwirtschaftet. DieserAnstieg ist umso erfreulicher da er mit der gleichen Anzahl anBetrieben wie im Vorjahr erzielt wurde. Eine Schließung in Bochumwurde mit der Neueröffnung eines Outlets in Koblenz ausgeglichen.Bernd Riegger, seit 1999 Geschäftsführer des in Wiesbadenansässigen Unternehmens, sieht die strategische Ausrichtung derALEX-Kette durch dieses positive Ergebnis einmal mehr bestätigt: "Wirkönnten unsere Betriebsanzahl problemlos verdoppeln. Die finanzielleStärke dafür ist vorhanden. Aber wir haben uns ganz bewusst gegendiesen Expansionswettlauf entschieden, setzen seit ein paar Jahrenauf Qualität vor Quantität und auf die Gewinnmaximierung bei denbestehenden Betrieben." Einem schnellen Ausbau zu Beginn desJahrtausends folgte eine Konsolidierungs- undKonzeptumstellungsphase, in der nicht profitable Betriebe abgestoßenwurden und zahlreiche Facelifts stattfanden. Mittlerweilekonzentriert man sich bei Neueröffnungen auf ganztägig starkfrequentierte Toplagen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern,die mindestens 1,8 Mill. Euro Bruttoumsatz im Jahr generieren können."Wir können es uns leisten, ein Jahr lang auch mal keinen neuen Ladenaufzumachen, wenn die Immobilienangebote nicht überzeugen oder derMietzeitraum zu kurz ist". Rückendeckung erhält Riegger für seineStrategie von der britischen Mutterfirma Mitchells & Butlers. Derehemalige Brauerei- und Hotelkonzern betreibt rund 1.800 Pubs undRestaurants unter verschiedenen Marken in Großbritannien. Der Umsatzim Geschäftsjahr 2016 betrug 2,1 Mrd. Pfund. Einzige Auslandsmarkeist die deutsche ALEX-Kette, die jedoch zu einer der dreiprofitabelsten Brands des Konzerns avancierte und während einesJahrzehnts das operative Ergebnis (Ebit) pro Betrieb verfünffachenkonnte.Erfolgsfaktoren 2016 und Strategie 2017ALEX ist ein Fullservice-Gastronomiekonzept mitGanztages-Verwöhnprogramm, das sich als anspruchsvoller Hybride mitunterschiedlich möblierten Raumbereichen zwischen Bistro, Kneipe,Restaurant, Bar und Café bewegt. Die Gäste werden zur Auszeit vomAlltag, zum Genießen und Relaxen eingeladen. Sie sollen 'ihr ALEX'als dritten Wohlfühlort neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatzbetrachten. Unterstützt wird dieser Anspruch durch Transparenzschaffende, offene Küchen, in denen sich die Köche auf die Fingerschauen lassen, oder durch Living Kitchen-Bereiche, die das Sitzen inder eigenen Küche suggerieren. Bedient wird eher der Mainstream- alsder Ausnahmegeschmack, ansprechen möchte man von früh bis spät, rund18 Stunden am Tag alle Generationen. Lag der Schwerpunkt früher aufjungen Menschen bis 25, ist es mittlerweile gelungen, eher diezahlungskräftigere Zielgruppe 25+ anzuziehen.Grund dafür ist zum einen eine stetige Erhöhung derKüchenkompetenz. Neben den Verkaufsrennern Burger und Pasta werdenhochpreisigere, auf dem Lavagrill zubereitete Steaks, Frisches undRegionales stark nachgefragt. Durch Kooperationen mit attraktivenPartnern wie dem Lizenzgeber von Fix&Foxi für eine eigeneKinder-Speisekarte oder die Reaktion auf neue gesellschaftlicheTrends - Frikadellen verpasste ALEX mit hippen Kreationen einenImagewechsel deluxe und verkaufte im Aktionszeitraum von acht Wochenrund 60.000 dieser Klassiker - wurde das kulinarische Programm imJahr 2016 konsequent weiterentwickelt. Das trifft auch auf dasFrühstücksgeschäft zu, bei dem ALEX im vergangenen Jahr nochmals von2 auf 2,2 Millionen verkaufte Morgenessen zulegen und seine Positionals Nummer Eins im deutschen Frühstücksmarkt festigen konnte. BerndRiegger will diese Tendenz 2017 weiter ausbauen und dasMorgengeschäft dem Abendgeschäft als ebenbürtigen Partner zur Seitestellen.ALEX sieht sich als Gastgeber, der seinen Gästen Emotionenverkauft und ihnen das gibt, was sie sich wünschen - in bestmöglicherQualität und mit dem bestmöglichen Service. Dabei werden auch immerwieder aktuelle Entwicklungen in Form von Pilotprojekten in einzelnenBetrieben aufgegriffen und deren Systemtauglichkeit getestet.Beispiel dafür war eine im vergangenen Jahr in Dortmund gestartetevegane Frühstückskomponente, zu der Bernd Riegger ein eindeutigesFazit zieht: "Vegan ist hip, aber läuft bei unseren Gästen nicht".Hingegen war der Frikadellen-Pilot so erfolgreich, dass er es in dieAktionskarte schaffte und im November 2017 in die Jahres-Speisenkarteaufgenommen wird. Darauf aufbauend befindet sich gerade dasFood-Programm "Klassiker" in der Testphase beim internen Küchenteam -hier möchte man auf den Gastrotrend "Back to the roots" mit typischdeutschen aber neu interpretierten Lieblingsessen wie Schaschlik oderKohlrouladen antworten und damit auch dem vielfachen Wunsch der Gästeentsprechen. Was sich diese von ALEX wünschen, weiß man ganz genau.Seit Beginn dieses Jahres setzt das Unternehmen auf einOnline-Reputationsmanagement-System, mit dem das Gästefeedback ausden unterschiedlichen digitalen Kanälen zusammengeführt, detailliertanalysiert und in die Betriebskonzepte eingebunden werden soll. Dasist gelebte Sharing Community, die nicht in den sozialen Netzwerkenverpufft, sondern in die Unternehmensstrategie einfließt.Digitalisierung ist für ALEX daher auch innerhalb von nur zweiJahren zu einem wichtigen Umsatztreiber geworden. Allein über das2015 eingeführte, eigens für ALEX entwickelteOnline-Reservierungssystem laufen derzeit rund 50 Prozent allerBuchungen, bis Ende 2018 könnten es schon 80 Prozent werden. Parallelzu einem neuen, stark visuell geprägten und für die Nutzung vonmobilen Geräten optimierten Webauftritt, der Anfang 2016 an den Startging, bietet ALEX nicht nur die Möglichkeit, die Speisekarten allerBetriebe herunterzuladen, sondern die Speisenwahl im Vorfeld bereitsnach bestimmten Kriterien wie vegan, vegetarisch oder nach Allergenenselektieren zu lassen. Das kommt an bei den Gästen, wie diezahlreichen Posts der etwa 630.000 Facebook-Besucher (i. Vj. 500.000)zeigen. Diese an sich zu binden gelingt ALEX mit immer wieder neuenAnreizen wie Gewinnspielen oder einer VIP-Mitgliedschaft.ALEX ist zwar ein System, aber dieses greift durch standardisierteAbläufe und einen zentralen Einkauf primär im Hintergrund.Vordergründig wird jedes Lokal im Stil individuell auf den Gebäude-und Umgebungscharakter abgestimmt. Was etwa für das Flaggschiff imHamburger Alsterpavillon elementar ist, muss noch lange nicht für denBetrieb im historischen Burgkeller am Leipziger Naschmarktfunktionieren. Hier braucht es viel Gespür für die lokalenGegebenheiten und das dortige Klientel. Dass dieses individuelleKonzept greift, zeigen erfolgreiche Facelifts in Chemnitz oderHeilbronn, die durch gezielte Veränderungen ihre Profitabilitätsteigern konnten. Auch dabei spielt das Gästefeedback eine wichtigeRolle.In der ALEX-Unternehmensleitlinie für 2017 stehen dann auch ganzfolgerichtig der Gast sowie der Mitarbeiter im Fokus. Ohne zufriedeneMitarbeiter gibt es keine zufriedenen Gäste. Damit die über 1.900Mitarbeiter das ALEX-Credo "Das Leben ist schön" authentischtransportieren können, muss die Work-Life-Balance stimmen, dieveränderten Arbeitsplatz-Erwartungen der Millennials-Generationberücksichtigt und für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gesorgt sein.Das hat ALEX früh erkannt und vor über 15 Jahren eine eigene Akademiegegründet, die ihr Kursangebot seit damals nicht nur verdreifacht,sondern auch wesentlich vielschichtiger gestaltet hat. Mit steigenderTendenz - denn die Wartelisten für diese kostenlosen Leistungen fürAuszubildende bis Betriebsleiter sind lang. Zusammen mit flexiblenArbeitszeitmodellen und einer guten internen Stimmung überzeugt dasdie Mitarbeiter. Und nicht nur sie. Im Februar 2017 zeichnete dasMagazin Focus die ALEX-Kette für ihr nachhaltiges Engagement(Übernahme sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung)aus.Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der neudefinierte Anspruch an Premiumobjekte vom Markt nicht leicht zuerfüllen ist. Bernd Riegger geht daher auch für 2017 von einemmoderaten Wachstum aus. Derzeit steht die Eröffnung eines Betriebesin Aachen für April in der Pipeline. Bei zwei weiteren Objekten ingroßen Metropolen steht die Vertragsunterzeichnung unmittelbar bevor.Weitere Infos zur ALEX Kette: www.dein-alex.de oderwww.facebook.com/alexgastroMitchells & Butlers Germany GmbH im Überblick- Gründung 1999 mit Übernahme von 19 ALEX-Betrieben (davon 8Franchise-Betriebe), erstes ALEX eröffnete 1989 in Oldenburg- Portfolio zum 31.12.2016: 39 ALEX, 3 Brasserien, 1 All Bar One- Bruttoumsatz 2016: 105,6 Mill. Euro (+ 4,1 %)- 1.937 Mitarbeiter- seit 2004 unter den drei größten Freizeitgastronomie-Unternehmen inDeutschland- eine von drei Marken mit der höchsten Gewinnmarge innerhalb desbritischen Mutterkonzerns Mitchells & Butlers plc.- mit über 2,2 Mill. verkauften Frühstücken in 2016 Deutschlands Nr.1 im Morgengeschäft- Durchschnittsrechnung: 13,50 Euro pro GastALEX Erfolgsfaktoren- Fullservice-Gastronomiekonzept mit Ganztages-Verwöhnprogramm- Transparenz durch offene Küchen, Wohlfühlambiente, "Verkauf" vonEmotionen- unangefochtene Frühstückskompetenz- Ansprache aller Generationen von früh bis spät- System agiert im Hintergrund, Betriebe passen sich individuell anjeweiligen Gebäude- und Umgebungscharakter an- Konzentration auf Top-Standorte- umfangreiche Facelifts und Weiterentwicklung des Konzeptes durchkontinuierliche Einbeziehung aktueller gesellschaftlicher Trends- Digitalisierung- gutes Arbeitsklima (nur 7% Fluktuationsrate ab Schichtleiter-Ebene)Pressekontakt:W&P PUBLIPRESS GmbH, MünchenSabine von der HeydeTel.: +49 89-660396-6Mail: alex@wp-publipress.deOriginal-Content von: Mitchells & Butlers Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell