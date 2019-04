Alex Baumgardt wird neuer IT-Direktor bei Verti (FOTO)

Teltow (ots) -Mit Wirkung zum 1. Juni 2019 verantwortet Alex Baumgardt (56) dieIT bei Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherung, der VertiVersicherung AG."Als Digitalversicherung ist eine moderne, funktionierendeIT-Systemlandschaft unerlässlich. Mit Alex Baumgardt konnten wireinen ausgewiesenen Experten für uns gewinnen, der Verti mit seinemTeam dabei unterstützen wird, unseren Marktanteil auf demdeutschsprachigen Versicherungsmarkt weiter auszubauen und dieDigitalisierung voranzutreiben", sagt Verti CEO José Ramón Alegre.Alex Baumgardt folgt auf Luis Diez, der sich neuen Aufgaben innerhalbdes MAPFRE-Konzerns in Madrid widmet.Alex Baumgardt kommt von der Syncreon Deutschland GmbH, wo erderzeit als IT Direktor EMEA tätig ist. Zuvor war der gebürtigeNiederländer zehn Jahre in verschiedenen IT-Positionen, zuletzt alsHead of IT Competence Center, bei der Deutschen Post DHL tätig.Weitere berufliche Stationen waren Priva Building Intelligence B.V.,VEGE Engines B.V.sowie VEN Wholesale Foodgroup.Der IT-Bereich von Verti umfasst rund 60 Mitarbeiter. Für denzukunftsgerichteten Ausbau des Bereichs sucht Verti weitereIT-Spezialisten, insbesondere mit JAVA-Kenntnissen, die Freude aninternationaler Projektarbeit haben. Alle verfügbaren Stellen sindonline unter www.verti.de/karriere einsehbar.Über VertiDie Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versichertenKraftfahrzeugen das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen inDeutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1996 und hat seitherseinen Hauptfirmensitz in Teltow bei Berlin sowie seit Anfang 2018einen weiteren Standort in Vaterstetten bei München. Mehr als 500Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt. Der Fokus von Verti liegt aufKfz-Versicherungsprodukten. Zu den weiteren Produkten zählenVersicherungen für Motorräder, Privat- undVerkehrsrechtschutzversicherungen sowie Privathaftpflicht- undRisiko-Lebensversicherungen. Seit 2011 ist Verti die weltweiteDigitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE. InDeutschland gibt es Verti seit 2017, zuvor firmierte das Unternehmenhier als Direct Line. MAPFRE ist führender Versicherer auf demspanischen Markt und die größte spanische multinationaleVersicherungsgruppe der Welt. Ausgehend vom Prämienvolumen gehörtMAPFRE zu den Top 10 Versicherungsunternehmen in Europa.Pressekontakt:Verti Versicherung AGMelanie SchyjaTeamleitung Corporate CommunicationsPressesprecherinTel.: +49 3328-449-353Fax: +49 3328-449-348E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/Teltowwww.verti.dewww.facebook.com/vertiwww.twitter.com/verti_deOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell